LVMH překvapil svými tržbami. Je móda opět v oblibě u investorů❓

- Silný obrat v tržbách společnosti LVMH a 13% skok v ceně akcií při otevření po čtvrtletním překvapení.
- Růst prodejů v Číně a překonání odhadů ve většině segmentů.
- Pozitivní výhled na rok 2026 díky zlepšujícím se trendům v Asii a stabilizaci poptávky v USA a Evropě.
LVMH (MC.FR) ve své poslední čtvrtletní zprávě zaznamenal překvapivě pozitivní obrat, což naznačuje, že luxusní móda si možná znovu získává přízeň investorů. Po dvou čtvrtletích poklesu se LVMH podařilo zastavit trend slábnoucí poptávky po luxusním zboží, když vykázal 1% organický růst tržeb a výrazné zlepšení v klíčových segmentech – zejména silná poptávka po značkách Moët & Chandon a Dior. Toto překvapení vedlo k více než 13% skoku ceny akcií při otevření trhu, což dočasně způsobilo pozastavení obchodování kvůli rychlé volatilitě.
Výsledky za třetí čtvrtletí rovněž ukázaly zlepšení v regionech, které dříve zaznamenaly pokles. V Číně vzrostly tržby o 2 % po předchozím 9% propadu v první polovině roku, což je vnímáno jako první známka zotavení (potvrzeno i dnešními CPI daty z Číny, která ukázala rostoucí poptávku po luxusních špercích navzdory přetrvávající obecné deflaci).
Všechny divize překonaly očekávání analytiků, přičemž segment módy a koženého zboží klesl méně, než se předpokládalo (-2 % vs. -3,5 %).
Klíčové výsledky a výhledy:
-
Tržby LVMH ve 3. čtvrtletí: €18,28 mld. (+1 % r/r; očekávání: -0,72 %)
-
Móda a kožené zboží: -2 % (oček.: -3,48 %), tržby €8,50 mld. (-7,1 % r/r)
-
Víno a destiláty: +1 % (oček.: -3,18 %), tržby €1,33 mld. (-4 % r/r)
-
Parfémy a kosmetika: +2 % (oček.: +1,73 %), tržby €1,96 mld. (-2,7 % r/r)
-
Hodinky a šperky: +2 % (oček.: +1,05 %), tržby €2,32 mld. (-2,8 % r/r)
-
Selektivní maloobchod: +7 % (oček.: +4,61 %), tržby €3,99 mld. (+1,7 % r/r)
Regionální prodeje:
-
USA: +3 % (oček.: +1,93 %)
-
Asie mimo Japonsko: +2 % (oček.: -3,63 %)
-
Evropa: -2 % (oček.: +1,5 %)
Analytici z JP Morgan a Morgan Stanley předpovídají pokračující zlepšení, s možným návratem k udržitelnému růstu v roce 2026, taženým zejména oživením poptávky v Číně a stabilizací v USA a Evropě.
Organický růst tržeb LVMH podle divizí, Q3 2025. Zdroj: XTB
Výhled:
Vedení společnosti i přední analytici poukazují na postupné zotavení, přičemž nejvýraznější oživení se očekává v Asii mimo Japonsko (zejména v Číně, která je klíčovým trhem pro luxusní zboží), a další růstový potenciál podporují vysoké úspory čínských spotřebitelů po pandemii. Vedení zároveň upozorňuje, že základna pro srovnání ve 4. čtvrtletí bude náročnější, ale silná viditelnost značek na událostech, jako jsou prezentace Louis Vuitton a Dior, podporuje pozitivní výhled pro příští rok.
Očekává se, že rok 2026 přinese jednodušší meziroční srovnání, čímž se vytvoří solidní základ pro oživení globálního luxusního sektoru.
Nejnovější kvartální výsledky LVMH a dynamický růst ceny akcií společnosti jasně naznačují, že módní a luxusní sektor se může po období nejistoty a poklesu opět dostávat do přízně investorů. Obrat LVMH, ilustrovaný 13% skokem v ceně akcií, je silným signálem, zejména protože zlepšení tržeb je viditelné i v klíčových segmentech a náročných trzích, jako je Čína.
Důležité je, že oživení se netýká pouze pařížského giganta. V posledních dnech zaznamenaly solidní růst také další společnosti v odvětví, jako například Kering.
Zatímco dříve bylo zlepšení sentimentu připisováno spíše krátkodobým spekulacím o obratu, nová data z LVMH ukazují, že změna valuací je nyní podpořena reálnými, lepšími než očekávanými finančními výsledky.
LVMH Q3 2025: Organický růst tržeb podle regionů (skutečnost vs. očekávání). Zdroj: XTB
Akcie LVMH dnes zahájily obchodování s jasným růstovým gapem a prolomily zpět nad svůj 200denní exponenciální klouzavý průměr, který dříve fungoval jako významná rezistenční úroveň v klesajícím trendu akcie.
Zdroj: xStation
