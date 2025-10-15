DE40: Dobré výsledky firem a opatrný optimismus

- Evropské akcie zpočátku rostly, ale své zisky snížily kvůli opatrnosti investorů.
- ASML a Louis Vuitton oznámily silný růst, což podpořilo indexy.
- Španělský CPI vzrostl meziročně o 3 %.
- Francouzská vláda našla společnou řeč.
- BASF má nový cílový cenový odhad.
Evropské akciové trhy zahájily středeční seanci výrazným růstem, těžily z pozitivního sentimentu na zahraničních trzích a silných firemních výsledků.
Investoři reagovali optimisticky na signály zlepšující se ekonomiky a uvolněnějšího postoje k měnové politice.
S postupem dne však nadšení postupně sláblo a hlavní indexy část dřívějších zisků umazaly, což naznačuje trvající opatrnost investorů.
Kontrakty na EU50 jsou aktuálně +0,6 %.
Na firemní úrovni dnes přitáhly pozornost především výsledky ASML a Louis Vuitton. Obě společnosti představily solidní reporty, které naznačují růst v klíčových obchodních segmentech a v první části dne podpořily evropské indexy.
Navíc včerejší relativně holubičí komentáře Jeroma Powella po uzavření americké seance zmírnily napětí na trzích, přičemž pozitivní dopad těchto vyjádření se naplno projevil až dnes ráno.
Politická krize ve Francii, která v posledních týdnech vyvolávala nejistotu mezi investory, se nyní zdá být ve fázi stabilizace poté, co nový premiér získal podporu Socialistické strany.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
V rámci německého indexu vedou zisky segmenty materiálů, chemického průmyslu a IT. Růst si udržují také farmaceutické společnosti a maloobchod. Ztráty naopak zaznamenávají zejména firmy z oblasti médií a telekomunikací.
Makroekonomická data:
Byla zveřejněna nejnovější data o spotřebitelské inflaci ve Španělsku. Index CPI meziročně vzrostl na 3 % a meziměsíčně o 0,2 %, což bylo nad tržním očekáváním.
Taková úroveň inflace může být znepokojivá z hlediska cenové stability a další měnové politiky ECB, ale zároveň signalizuje, že spotřeba zůstává relativně silná i přes rostoucí tlak na trhu práce.
DE40 (D1)
Zdroj: xStation5
Cena pomalu klesá směrem k podpoře okolo 24 350 bodů, kterou tvoří nedávná minima a dlouhodobá trendová linie. Kupci nebyli schopni udržet hladinu FIBO 23,6 %, což ukazuje na slabou poptávku. Další poklesy naznačují pravděpodobnou korekci směrem k silné podpoře na úrovni FIBO 50 %, kde se zároveň nachází klouzavý průměr EMA100.
Pokud chtějí kupci získat zpět iniciativu, musí překonat rezistenci na úrovni 24 550 bodů, což by mohlo otevřít cestu k novému historickému maximu (ATH).
Firemní zprávy:
-
LVMH (MC.FR) – Módní a luxusní gigant dnes roste o 13 % po zveřejnění fenomenálních výsledků. Společnost překonala analytický konsenzus ohledně tržeb a vykázala růst prodejů, zejména 2% nárůst na klíčových trzích – v Číně.
-
ASML (ASML.NL) – Nizozemská firma, základní kámen polovodičového sektoru, rovněž zveřejnila velmi dobré výsledky. I když nesplnila očekávání ohledně EPS, překonala odhady tržeb.
Poptávka po čipech se zdá být nenasytná, společnost zaznamenala objednávky v hodnotě 5,4 miliardy eur – nad očekávání. Akcie rostou o 3 %.
-
BASF (BAS.DE) – Chemická společnost posiluje o 1 %, poté co City zvýšila cílovou cenu této akcie.
-
BMW (BMW.DE) – Německý automobilový gigant obdržel snížení ratingu od Jefferies, které změnilo doporučení na „držet“ a označilo Mercedes jako atraktivnější investiční alternativu.
Pohyb v ocenění akcie zůstává omezený.
-
Stellantis (STELA.IT) – Automobilový koncern oznámil investice ve výši 13 miliard dolarů v USA, s cílem obejít cla. Akcie rostou o více než 2 %.
-
Lufthansa (LHA.DE) – Morgan Stanley snížila doporučení na „podprůměrné, což se projevilo poklesem ceny akcie o přibližně 0,5 %.
