Investoři UnitedHealth věří v obrat díky návratu bývalého CEO

UnitedHealth sází na návrat bývalého CEO Stephena Hemsleyho, který má obnovit důvěru investorů.
Společnost snižuje expozici v rizikových zdravotních plánech a posiluje segment Optum.
Akcie se od května odrazily, ale nadále čelí tlaku z hlediska nákladů a regulace.
Pokud bude strategie úspěšná, může UnitedHealth opět získat růstový potenciál.
-
-
-
Společnost UnitedHealth Group zažila v roce 2025 turbulentní období, ale návrat bývalého výkonného ředitele Stephena Hemsleyho v květnu tohoto roku vzbudil u investorů novou naději. Po propadu akcií a problémovém vývoji v divizi zdravotních služeb věří investoři, že zkušené vedení pomůže firmu stabilizovat.
Klíčové změny a očekávání
Hemsley, který firmu vedl již mezi lety 2006 a 2017, uzavřel tříletou smlouvu a sám investoval 25 milionů USD do akcií společnosti, čímž vyslal trhům silný signál důvěry.
Mezi zásadní strategické kroky patří:
-
Stažení se ze 100 plánů Medicare Advantage, které ovlivňují až 600 000 klientů. Tento krok má pomoci snížit náklady a zlepšit výběr partnerů.
-
Zaměření na ziskovost v oblasti zdravotního pojištění a růstové divizi Optum, která poskytuje zdravotní služby a technologie.
-
Růst ceny akcií z minima 245 USD v květnu na zhruba 362 USD, přestože cena zůstává pod předchozími maximy.
Výzvy a rizika
Navzdory pozitivním signálům přetrvávají rizika spojená s rostoucími náklady na zdravotní péči, regulatorními tlaky a výzvami v oblasti péče založené na hodnotě. Omezení aktivit v rámci Medicare může snížit rozsah podnikání a ovlivnit příjmy.
Výhled
Analytici budou v příštích kvartálních výsledcích sledovat zejména vývoj marží, výhled pro rok 2026 a pokrok v restrukturalizaci divize Optum. Pokud firma naplní očekávání, může dojít k dalšímu růstu akcií a návratu k dlouhodobému růstovému trendu.
