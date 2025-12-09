Jak Trumpova otočka s čipy Nvidia mění hru pro čínskou AI

-
Trump schválil prodej čipů Nvidia H200 do Číny pod dohledem a s 25% přirážkou.
-
Čína tak legálně získá výkonné AI čipy, které dosud nebyly dostupné.
-
Kritici varují, že to může urychlit technologický postup Číny v AI.
-
Nejvýkonnější čipy zůstávají v režimu zákazu exportu.
-
Trump schválil prodej čipů Nvidia H200 do Číny pod dohledem a s 25% přirážkou.
-
Čína tak legálně získá výkonné AI čipy, které dosud nebyly dostupné.
-
Kritici varují, že to může urychlit technologický postup Číny v AI.
-
Nejvýkonnější čipy zůstávají v režimu zákazu exportu.
Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa umožnit export výkonných AI čipů Nvidia H200 do Číny znamená zásadní obrat v dosavadní politice USA ohledně technologií a národní bezpečnosti. Trump povolil prodej „schváleným zákazníkům“ v Číně, přičemž transakce budou zatíženy 25% přirážkou a budou pod dohledem amerického Ministerstva obchodu.
Změna strategie exportní kontroly
Dříve Spojené státy zakazovaly vývoz pokročilých čipů, které by mohly Číně pomoci ve vývoji pokročilé AI nebo vojenských systémů. Nová politika umožňuje export výkonného, ale nikoli nejnovějšího modelu H200 – přičemž top modely jako Blackwell zůstávají zakázány.
Nová příležitost pro čínský AI průmysl
H200 čipy jsou zhruba šestkrát výkonnější než předchozí legálně dostupné modely v Číně. Jejich legální dostupnost může čínským firmám umožnit zrychlit trénování velkých jazykových modelů a rozvoj domácí AI. Zároveň tím klesne potřeba ilegálních dovozních cest.
Politická kritika a strategická nejistota
Změna pravidel vyvolala ostrou reakci amerických zákonodárců, kteří varují před ohrožením národní bezpečnosti a předáním výhody Číně. Jiní tvrdí, že jde o rozumný kompromis mezi komerčními zájmy a bezpečností. Export i nadále podléhá přísnému schvalování.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Holubičí signály Fedu podporují optimismus na Wall Street 🗽US2000 na historickém maximu
Pšenice a kukuřice oslabují po zprávě USDA WASDE
Kakao od 25. listopadu posílilo o více než 25 %
Akcie Abivax prudce rostou kvůli spekulacím o převzetí ze strany Eli Lilly
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.