Japonská vláda sahá po velkém stimulačním balíčku. Výnosy státních dluhopisů rostou, jen slábne

- Japonsko chystá balík s výdaji 17,7 bilionu JPY a celkovou velikostí 21,3 bilionu JPY, odhadovaný dopad se soukromým sektorem je kolem 42,8 bilionu JPY.
- Výnos 10Y JGB vystoupal k 1,825 procenta, 30Y k 3,39 procenta, trh zvyšuje sázky na další růst výnosů.
- Investoři zkracují duraci a OIS ukazují zhruba dvacetiprocentní šanci na další zvýšení sazeb Bank of Japan do konce roku.
- Japonsko chystá balík s výdaji 17,7 bilionu JPY a celkovou velikostí 21,3 bilionu JPY, odhadovaný dopad se soukromým sektorem je kolem 42,8 bilionu JPY.
- Výnos 10Y JGB vystoupal k 1,825 procenta, 30Y k 3,39 procenta, trh zvyšuje sázky na další růst výnosů.
- Investoři zkracují duraci a OIS ukazují zhruba dvacetiprocentní šanci na další zvýšení sazeb Bank of Japan do konce roku.
Větší balík, slabší růst
Vláda premiérky Sanae Takaichi dokončuje nový ekonomický balík financovaný mimořádným rozpočtem. V hlavním účtu má jít o 17,7 bilionu jenů, zhruba o 27 % více než loňských 13,9 bilionu za éry Shigeru Ishiby. Celková účetní hodnota opatření má dosáhnout 21,3 bilionu jenů, po zapojení soukromého sektoru vláda odhaduje dopad kolem 42,8 bilionu jenů. Balík má tlumit dopady inflace, podpořit strategické investice a posílit zahraniční a bezpečnostní politiku. V médiích se navíc objevuje návrh jednorázových podpor 20 tisíc jenů na dítě.
Fiskální expanze přichází po tom, co reálný HDP ve třetím čtvrtletí anualizovaně klesl o 1,8 %, první pokles po šesti čtvrtletích růstu. Soukromá spotřeba i firemní investice přitom mezičtvrtletně zůstaly stabilní, což vede část ekonomů k otázce, zda rozsah balíku není vyšší, než je nutné.
Dluhopisy pod tlakem, jen slábne
Trh již reaguje růstem výnosů. Desetiletý japonský vládní dluhopis se posunul k 1,825 %, nejvýše od roku 2008. Třicetiletý výnos vystoupal na 3,39 % a vytvořil nové maximum, vyšší výnosy zaznamenaly i další splatnosti. Současně oslabuje jen, který se přiblížil úrovni 157 za dolar, což zvyšuje dovozní náklady a podporuje inflační tlaky, kde se podle odhadů Mezinárodního měnového fondu letos očekává, že celkové vládní zadlužení dosáhne 230 % HDP. V takovém prostředí je růst výnosů citelný i pro budoucí náklady obsluhy dluhu.
Na futures na desetileté JGB vzrostl otevřený zájem na nejvyšší hodnotu za zhruba rok. Kombinace poklesu cen a růstu objemu kontraktů ukazuje na nárůst krátkých pozic a očekávání dalšího zvýšení výnosů.
Reakce investorů a očekávání od Bank of Japan
Podle dat asociace dealerů snížili velcí investoři včetně domácích bank, pojišťoven a zahraničních účtů čisté nákupy desetiletých dluhopisů na nejnižší úroveň od října 2023. Zájem zůstává výraznější u dvou až pětiletých splatností, zatímco dluhopisy s velmi dlouhou splatností okolo třiceti let se nakupují jen omezeně. Struktura poptávky ukazuje posun ke kratší duraci v prostředí rostoucích výnosů.
BoJ zvýšila od března 2024 základní sazbu třikrát. Tržní kontrakty typu overnight index swap nyní naznačují zhruba 20 % pravděpodobnost dalšího zvýšení do konce roku. Kombinace vyšší plánované emise, postupně utaženější měnové politiky a slabšího jenu udržuje silný tlak na růst výnosů u dlouhodobých japonských státních dluhopisů.
Graf: USD/JPY (H4)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Akcie týdne – NVIDIA (21. 11. 2025)
BREAKING: Zpráva UoM naznačuje pokles inflačních očekávání 📌
Lilly a Novo zvyšují dostupnost léků na obezitu
Ceny kávy se propadly po zrušení amerických cel na dovoz z Brazílie
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.