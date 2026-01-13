Johnson & Johnson dosáhl částečného vítězství u soudu, sníží se výše odškodného za převzetí Auris Health

- Nejvyšší soud v Delaware zrušil část odškodného 1 miliardy USD pro bývalé akcionáře Auris Health.
- Nejvyšší soud v Delaware zrušil část odškodného 1 miliardy USD pro bývalé akcionáře Auris Health.
- Johnson & Johnson neměla podle rozhodnutí povinnost získat regulační souhlas do konce 2021.
- Výše škody bude znovu přepočítána, očekává se pokles o několik set milionů USD.
- J&J i Fortis Advisors si rozhodnutí vykládají jako částečné vítězství ve složitém právním sporu.
Společnost Johnson & Johnson zaznamenala částečný úspěch u nejvyššího soudu v Delaware, který zrušil část dřívějšího rozhodnutí o zaplacení odškodného ve výši 1 miliardy dolarů za porušení smlouvy z roku 2019 o převzetí firmy Auris Health, výrobce chirurgických robotů.
V jednomyslném rozsudku soud zrušil část zářijového verdiktu z roku 2024, podle něhož měla J&J nést odpovědnost za zpoždění v prosazení technologie iPlatform a neplnění milníků souvisejících s regulačním schvalováním produktů. Celková výše náhrady škody – včetně úroků – by se tak mohla snížit o několik set milionů dolarů, až bude částka nově vypočítána.
Fortis Advisors, zástupce bývalých akcionářů Auris, tvrdí, že Johnson & Johnson záměrně nalákal Auris k přijetí nižší ceny při převzetí, výměnou za příslib dodatečných plateb vázaných na splnění milníků. Akvizice tehdy ocenila Auris na 3,4 miliardy USD.
Soudkyně Abigail LeGrow ve svém 87stránkovém rozhodnutí uvedla, že společnost Johnson & Johnson neměla povinnost získat regulační schválení iPlatform zařízení do konce roku 2021, jak předtím rozhodl nižší soud. Zároveň ale ponechala v platnosti většinu předchozích zjištění soudkyně Willové a nařídila přepočet škod.
Johnson & Johnson uvedla, že rozhodnutí vítá, a dodala: „Jsme rádi, že soud opravil dřívější nesprávný výklad ohledně povinností v oblasti regulačních milníků, ale litujeme, že ponechal zbytek rozhodnutí v platnosti.“
Naopak právník Fortisu Philippe Selendy označil rozhodnutí za potvrzení, že J&J závažně porušila dohodu a zmařila potenciál přelomové robotické technologie, která mohla zachraňovat životy.
Graf JNJ.US (D1)
Akcie společnosti Johnson & Johnson se aktuálně obchodují na úrovni 209,35 USD, což znamená návrat k lokálním maximům dosaženým začátkem ledna 2026. Cena se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (201,98 USD) i SMA 100 (192,53 USD), což potvrzuje dlouhodobé býčí technické nastavení. RSI se nachází na hodnotě 58,4, tedy v mírně překoupené zóně, ale stále daleko od extrému.
Zdroj: xStation5
