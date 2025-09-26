Kanadský HDP mírně vyšší 🔔 USDCAD posiluje

Měsíční růst HDP Kanady dosáhl 0,2 %, což je více než očekávaných 0,1 %, po předchozím poklesu o -0,1 %.
USDCAD posiluje po zveřejnění těchto údajů, podpořen také americkým ukazatelem PCE v souladu s očekáváním.
Zdroj: xStation5
