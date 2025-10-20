Káva zdražuje: Nedostatek brazilských zásob a nové americké cla zvyšují napětí na trhu

-
Ceny arabiky vzrostly až o 3,2 %, když zásoby v USA klesly na minimum od roku 2020.
Brazilské zásoby v burzovních skladech poklesly o 20 %, což snižuje likviditu.
USA zavedly 50% clo na brazilskou kávu, což tlumí nové kontrakty.
Rostoucí napětí může podporovat další růst cen, zejména v případě přetrvávajícího nedostatku.
Ceny arabiky na burze v New Yorku prudce vzrostly až o 3,2 % na 4,10 USD za libru, když zásoby brazilské kávy v skladech monitorovaných burzou klesly na nejnižší úroveň za posledních pět let. Podle údajů Intercontinental Exchange (ICE) činily zásoby pouze 26 896 pytlů, což představuje pokles o 20 % oproti předchozímu období a zároveň nejnižší stav od října 2020.
Důvodem poklesu zásob je kombinace omezených dodávek z Brazílie – největšího producenta kávy na světě – a geopolitických zásahů. Američtí obchodníci v posledních dnech zadržují nové objednávky brazilské kávy poté, co prezident Donald Trump oznámil 50% clo na dovoz této komodity z Brazílie. Opatření bylo projednáváno minulý týden mezi brazilským ministrem zahraničí Maurem Vieirou a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Podle Gnanasekara Thiagarajana z Commtrendz Research je aktuálně hlavní pozornost trhu upřena na klesající dostupnost kávy v USA právě kvůli clům, což ještě více přiživuje růst cen.
Vedle arabiky si polepšily i kontrakty na robustu, která posílila o 1 %, přičemž trh reaguje na možný přesun části poptávky právě směrem k této levnější a dostupnější variantě kávy.
Graf COFFEE (H1)
Cena kávy se pohybuje na úrovni 407,40 USD, tedy těsně nad Fibonacciho úrovní 78,6 % (403,06 USD). Krátkodobě zůstává trh v býčím nastavení, což potvrzuje jak pozice nad EMA 50 (395,34 USD), tak nad SMA 100 (387,79 USD). Oba klouzavé průměry fungují nyní jako dynamické podpory. Indikátory potvrzují silné momentum – Momentum dosahuje hodnoty 102,0 a %R je na úrovni -11, tedy těsně pod překoupeným pásmem. To naznačuje, že kupci stále dominují trhu, ačkoli může dojít ke krátkodobému zpomalení růstu nebo menší korekci.
Zdroj: xStation5
