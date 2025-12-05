KKR investuje miliardy do datových center Compass podpořených Brookfieldem

-
KKR investuje miliardy dolarů do datových center Compass, které podporuje Brookfield.
-
Investice se týká provozních aktiv i budoucích projektů.
-
Cílem je financovat výstavbu nových datových center bez úplného prodeje společnosti.
-
Důvodem růstu zájmu o digitální infrastrukturu je AI boom a s ním spojená poptávka po výpočetní kapacitě.
-
KKR investuje miliardy dolarů do datových center Compass, které podporuje Brookfield.
-
Investice se týká provozních aktiv i budoucích projektů.
-
Cílem je financovat výstavbu nových datových center bez úplného prodeje společnosti.
-
Důvodem růstu zájmu o digitální infrastrukturu je AI boom a s ním spojená poptávka po výpočetní kapacitě.
Společnost KKR & Co. se dohodla na investici do portfolia datových center Compass Datacenters, které je podporováno správcem aktiv Brookfield Asset Management. Podle oficiálního vyjádření Compass uzavřel definitivní dohodu, která zahrnuje investici do části provozních aktiv a budoucích projektů datových center. Hodnota transakce by se měla podle informací blízkých jednání pohybovat v řádu několika miliard dolarů.
Compass Datacenters již dříve vedl jednání o prodeji podílu ve zralých aktivech, aby získal prostředky na další expanzi, zejména na výstavbu nových datových center. Aktuální dohoda tak firmě umožní pokračovat v růstu bez nutnosti plné kontroly nad celým portfoliem.
Investice přichází v době, kdy valuace digitální infrastruktury prudce rostou, především díky vysoké poptávce po výpočetní kapacitě spojené s boomem umělé inteligence (AI). Datová centra se stávají klíčovou infrastrukturou pro AI modely, cloudové služby i edge computing, což láká investory hledající dlouhodobé výnosy a stabilitu.
Pro KKR jde o další krok v rozšiřování působnosti v oblasti infrastruktury. Pro Compass představuje tato dohoda posílení kapitálové pozice a možnost pružněji reagovat na rychle rostoucí poptávku po hostingových a výpočetních kapacitách.
Graf KKR.US (D1)
Akcie investiční společnosti KKR se aktuálně obchodují na hodnotě 130,37 USD, čímž se dostaly na úroveň blízkou klíčovému odporu v oblasti 132,50 USD, kde se nachází i 100denní klouzavý průměr (SMA 100). Akcie v posledních týdnech vykazují jasný obrat do růstového trendu, což potvrzuje průraz nad 50denní klouzavý průměr EMA (124,02 USD), který nyní slouží jako nejbližší podpora. RSI dosahuje hodnoty 60,3, tedy se nachází v neutrálním pásmu s mírným náznakem překoupenosti, což ale nadále poskytuje prostor pro pokračování růstu.
Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se akcii podaří prorazit rezistenci na 132,58 USD (SMA 100). Její překonání by mohlo otevřít cestu k dalšímu růstu směrem k 138–140 USD, kde se nacházejí předchozí maxima z léta. Naopak v případě odmítnutí u této hranice lze očekávat zpětný pohyb k úrovni 124 USD (EMA 50).
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Švýcarsko zvažuje zmírnění kapitálových pravidel pro UBS
Bank of America otevírá dveře kryptoměnám i drobnějším investorům
Netflix kupuje Warner Bros – Co to znamená pro streamovací trh a finanční trhy?
US Open: Americké indexy rostou po datech PCE 🗽 Akcie polovodičových firem prudce posilují
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.