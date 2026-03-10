Nvidia expanduje do softwarového AI sektoru? Wired informuje o NemoClaw

Nvidia rozšiřuje svou softwarovou vrstvu kolem AI. Podle zpráv serveru Wired společnost pracuje na open-source platformě pro AI agenty s názvem NemoClaw, která je určena především pro firemní zákazníky. Platforma by měla firmám umožnit nasazovat AI agenty, kteří budou schopni vykonávat složité úkoly za zaměstnance. Před otevřením amerického trhu akcie Nvidie na tyto zprávy reagují jen omezeně, v posledních dnech se však během výprodeje indexu Nasdaq 100 držely relativně dobře, což může naznačovat pokračující akumulaci.
- Strategickým cílem se zdá být posílení širšího AI ekosystému kolem technologií Nvidie. Projekt zapadá do širší strategie firmy budovat kompletní AI stack — od hardwarové infrastruktury (GPU) až po softwarové nástroje, které firmám umožní vyvíjet, nasazovat a spravovat AI aplikace.
- Očekává se, že NemoClaw rozšíří schopnosti platformy NeMo od Nvidie, která slouží ke správě životního cyklu AI modelů, včetně přípravy dat, fine-tuningu, monitoringu a optimalizace produkčních modelů.
- Podle dostupných informací společnost jedná s firmami jako Salesforce, Cisco, Google, Adobe a CrowdStrike, které by mohly platformu integrovat do svých produktů. V této fázi však zatím nebyla potvrzena žádná oficiální partnerství.
- Open-source model by mohl urychlit adopci. Podle zprávy by partneři mohli platformu využívat zdarma výměnou za příspěvek k jejímu vývoji. Takový přístup by mohl zvýšit pravděpodobnost rychlého růstu ekosystému kolem tohoto nástroje.
- Platforma má rovněž zahrnovat funkce zaměřené na bezpečnost a soukromí, které jsou pro firemní klienty obzvlášť důležité, zejména vzhledem k rostoucím obavám o bezpečnost autonomních AI agentů, kteří vykonávají úkoly jménem uživatelů.
- Nvidia se zároveň snaží využít rostoucího trendu AI agentů. Trh se postupně posouvá od obecných velkých jazykových modelů ke specializovaným AI agentům, kteří dokážou uvažovat, plánovat a vykonávat více kroků po sobě. Tento posun by mohl v delším horizontu zvýšit poptávku po výkonné výpočetní infrastruktuře.
- V posledních měsících představila Nvidia nástroje jako Nemotron a Cosmos, které mají sloužit jako základní stavební prvky pro aplikace postavené na agentech. Zároveň si získaly popularitu i open-source nástroje, které běží lokálně a automatizují sekvence úkonů. Jedním z nejvýraznějších příkladů byl OpenClaw, který později koupila společnost OpenAI.
Komentáře generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga zdůrazňují význam tohoto trendu. Huang tento vývoj označil za „pravděpodobně nejdůležitější softwarové vydání vůbec“, čímž podtrhl strategický význam AI agentů v dlouhodobé vizi Nvidie. Zprávy o NemoClaw přicházejí jen několik dní před každoroční konferencí GTC společnosti Nvidia v San Jose (16.–19. března), kde firma obvykle představuje nové směry svého AI hardwaru i softwarové roadmapy. Pokud bude projekt právě tam oficiálně oznámen, mohlo by to dále posílit strategii Nvidie budovat komplexní AI ekosystém — a zvýšit závislost zákazníků na jejích technologiích nejen na úrovni hardwaru, ale i v softwarové vrstvě.
Zdroj: xStation5
