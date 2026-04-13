Konec Orbánovy éry: Maďarsko si vybírá Evropu. Co tento obrat znamená pro forint a region

Po 16 letech vlády Viktora Orbána se Maďarsko probouzí do nové reality. Strana Tisza pod vedením Pétera Magyara dosáhla historického vítězství, které nejen ukončuje éru „neliberální demokracie“, ale díky pravděpodobné ústavní většině (2/3 mandátů) dává novému lídrovi mandát k zásadní přestavbě státu. Forint je během pondělního otevření trhu jednou z nejsilnějších měn na globálním trhu, navzdory prudkému napětí na Blízkém východě. Mezitím se Brusel dívá na Budapešť s nadějí, což může naznačovat další prostor pro posílení lokálních aktiv.
Mandát pro velkou změnu
Volební výsledek je politickým zemětřesením, i když jej pozorovatelé z velké části očekávali. Péteru Magyarovi se podařilo mobilizovat zemi k odmítnutí dosavadního protiunijního establishmentu. Přestože sčítání hlasů stále pokračuje, vše nasvědčuje tomu, že jeho strana Tisza získá dvě třetiny křesel v parlamentu. Takový nástroj poskytuje možnost „odblokovat“ řadu institucí, které byly po léta zajištěny Orbánovou stranou. Magyar ve svém vítězném projevu již vyzval k rezignaci klíčových představitelů, včetně generálního prokurátora a soudců Ústavního soudu, a slíbil návrat k plným demokratickým standardům a vládě práva.
Forint: Je to teprve začátek větší rally?
Maďarská měna reagovala okamžitě a výrazně posílila vůči americkému dolaru i euru. Měnový pár USD/HUF klesá téměř o 2 % a forint je nyní jednou z nejsilnějších měn za posledních 12 měsíců — nejen vůči dolaru, ale i euru.
Forint byl vůči americkému dolaru výrazně silnější než ostatní regionální měny, jako je polský zlotý nebo česká koruna. Zdroj: Bloomberg Finance LP.
Navzdory tak výraznému posílení za poslední rok stojí za zmínku, že z historického pohledu patřil forint k nejslabším měnám v regionu, což ponechává prostor pro další potenciální zisky. Ve své nejnovější zprávě Morgan Stanley uvádí, že poptávka po domácích dluhopisech pravděpodobně výrazně vzroste, což by mohlo podpořit další poptávku po měně. Banka zároveň vidí prostor pro menší zpřísňování měnové politiky díky síle forintu, což by umožnilo silnější hospodářské oživení.
- Pětiletý pohled: Při ohlédnutí zpět je zřejmé, že forint zažil roky hlubokého oslabování způsobeného konflikty s EU, slabostí na energetickém trhu a nekonvenčními hospodářskými politikami. Návrat ke stabilitě by mohl ve střednědobém horizontu znamenat další posílení o 5–7 %.
- Riziková prémie: Pád Orbánovy vlády výrazně snižuje takzvanou politickou rizikovou prémii. Očekává se, že výnosová křivka klesne o 100–150 bazických bodů, což přiláká zahraniční kapitál, který se Budapešti roky vyhýbal.
Ekonomika: Uvolnění miliard z EU
Klíčem k budoucímu růstu je odblokování evropských fondů. Morgan Stanley odhaduje, že přístup k Národnímu plánu obnovy a fondům soudržnosti by mohl zvýšit potenciál růstu maďarského HDP o 1–1,5 procentního bodu.
Co to znamená pro daně? Nová vláda sice přebírá ekonomiku s určitým fiskálním zatížením, ale příliv eur z Bruselu dává Magyarovi významný prostor k manévrování:
- Konec mimořádných daní: Je možné zrušit sektorová zdanění, která Orbán uvalil na banky, maloobchod a energetiku, což by zlepšilo investiční prostředí.
- Investice místo spotřeby: Prostředky z EU budou pravděpodobně směřovat do modernizace infrastruktury a energetické transformace, což je pro růst příznivější než předvolební sociální transfery Fideszu.
Geopolitický obrat: Ukrajina a Rusko
Vítězství strany Tisza představuje zásadní změnu v zahraniční politice.
- Konec veta vůči Ukrajině: Magyar oznámil návrat do „evropské rodiny“. To znamená možné ukončení blokování vojenské a finanční pomoci pro Kyjev včetně klíčového balíku ve výši 90 miliard eur. Maďarsko přestává být ruským „trojským koněm“ ve strukturách EU a NATO.
- Ruské komodity: Zde bude změna spíše evoluční než revoluční. Navzdory proevropskému směřování Magyar představil realistický časový plán, který sahá do příští dekády, pro postupné omezení závislosti země na ruské ropě a plynu. Maďarsko je v současnosti příliš závislé na infrastruktuře, jako je plynovod TurkStream nebo rafinerie MOL upravené na ropu Urals, aby mohlo vazby přerušit ze dne na den. Směr k diverzifikaci je však nyní nezvratný.
Shrnutí
Maďarsko vstupuje do nové éry. Pro investory je to signál k návratu na trh, který byl po léta „podvážený“. Pro region je to příležitost posílit Visegrádskou skupinu a soudržnost celé Evropské unie. Pokud Péter Magyar využije svou ústavní většinu k rychlé obnově vztahů s Bruselem, mohou se forint a maďarská burza na dlouhá léta stát růstovými lídry ve střední Evropě.
EUR/HUF klesá k úrovni 366, tedy na nejnižší hodnotu od dubna 2022. Případné další posílení forintu o 5 % by otevřelo prostor k testu úrovně 350, která nebyla vidět od září 2021. Pohyb pod 360 by zároveň znamenal prolomení 15leté rostoucí trendové linie. Zdroj: xStation5
