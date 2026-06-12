Graf dne: Jde tentokrát o skutečný průraz na trhu s ropou? (12.06.2026)

Ceny ropy se vrátily k prudkým poklesům v reakci na oznámení Donalda Trumpa. Zaprvé zrušil plánované údery na Írán, které měly proběhnout během minulé noci. Zadruhé naznačil, že dohoda s Íránem je v podstatě uzavřená a v blízké době může být podepsána v Evropě. Ropa Brent klesla pod 90 USD za barel a po rolloveru futures kontraktů na ropu WTI kotace ukazují úroveň pod 85 USD za barel.
Bez vlivu rolloveru futures kontraktů jsou ceny ropy už jen o 25 % vyšší než na začátku konfliktu. Situace z let 1990 a 2022 naznačují prostor pro další poklesy, je však třeba připomenout, že Hormuzský průliv zůstává uzavřený. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Efekt déjà vu, aneb opatrnost nade vše
Přestože je cenová reakce prudká, historie nás učí velké zdrženlivosti. Je dobré připomenout tvrdá fakta:
- Minulé sliby: Americký prezident už mnohokrát tvrdil, že dohoda s Íránem je na dosah, zatím však žádná nebyla realizována. Navíc i přes tyto snahy počet lodí proplouvajících průlivem klesl dokonce ve srovnání se situací, kdy probíhaly skutečné vojenské operace.
- Skepticismus druhé strany: Teherán nadšení fakticky mírní a uvádí, že ke konečným závěrům zatím nedošlo. Místní zpravodajské agentury navíc informují, že text dohody nebyl oficiálně schválen. Samotná potenciální dohoda má mít podobu memoranda, které mimo jiné počítá s 60denním příměřím a zrušením námořní blokády výměnou za návrat k jaderným jednáním.
Jak je vidět, v dubnu a březnu proplulo Hormuzským průlivem více lodí než nyní. Je však třeba poznamenat, že velká část z nich mohla pocházet z Íránu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Trh věří v kompromis. Spready a křivka klesají
Přesto se zdá, že investoři tentokrát silně věří v pozitivní scénář. Jak naznačují hlasy z Wall Street, roste přesvědčení, že obě strany mají v případě selhání jednání jednoduše příliš mnoho co ztratit. Úplný kolaps jednání tak přestal být vnímán jako nejpravděpodobnější scénář.
Ve světle těchto zpráv sledujeme na futures trhu klasické chování, které naznačuje deeskalaci:
- Zploštění forwardové křivky: Trh z cen výrazně odstraňuje válečnou rizikovou prémii, což tlačí nejbližší kontrakty výrazně dolů a zplošťuje celou termínovou strukturu.
- Pokles kalendářních spreadů: Vidina brzkého otevření klíčového Hormuzského průlivu bez dodatečných poplatků znamená, že obavy trhu o okamžitou dostupnost komodity slábnou. Prémie za okamžité dodání (backwardation) prudce klesá spolu s výprodejem nejbližších červencových a srpnových sérií.
Spready klesly na úrovně ze začátku konfliktu. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Technické a fyzické překážky
Je třeba připomenout, že i pokud budou dokumenty podepsány, návrat k plné fyzické normalitě bude trvat měsíce. Úspěšně uzavřený průliv navíc vytváří riziko návratu k podobné eskalaci, pokud se obě strany znovu dostanou do sporu.
V cestě stojí také nutnost odstranit miny z Hormuzského průlivu, opravit energetickou infrastrukturu po útocích dronů a čas potřebný k obnovení odstavené produkce. Zajímavé je, že tento proces deeskalace se překrývá s velmi napjatým spotovým trhem. Zásoby zřetelně klesají. Ačkoli globálně zůstávají na vysokých úrovních, na některých místech, například v Singapuru nebo dokonce v terminálu Cushing, jsou zásoby extrémně nízké a poukazují na možné problémy v příštích týdnech, pokud nedojde k obnovení běžných dodávek.
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