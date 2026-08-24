Konec spalovacích aut? 🚫🚗 Elektromobily v Evropě raketově rostou 📈

Prodeje elektromobilů (EV) v Evropě zrychlují, přičemž za jejich nárůstem stojí kombinace geopolitického tlaku na ceny pohonných hmot, státní podpory a rozšiřující se nabídky cenově dostupnějších vozů. V pozadí celého příběhu zůstává ropa: prodeje EV v Evropě prudce vzrostly poté, co v únoru vypukla válka s Íránem. Dnes ropa WTI obchoduje na hodnotě 85 USD za barel. Ministr financí Scott Bessent avizoval tiskovou konferenci, na níž hodlá představit Trumpův plán na vedení „ekonomické války" proti Íránu. Čína přebírá přibližně 90 % íránského ropného vývozu, přičemž podstatnou část obchodu obstarávají nezávislé čínské rafinerie s omezenou expozicí vůči americkým sankcím.
Prodeje EV v Evropské unii vzrostly v první polovině roku meziročně o 40,5 % na více než 1,2 milionu vozů. Elektromobily tvořily přes 20 % veškerých prodejů. Data výzkumné skupiny New Automotive a odvětvového sdružení E-Mobility Europe ukázala, že registrace EV v červenci stouply o 13 % meziročně napříč 16 trhy pokrývajícími více než 90 % prodejů v EU a EFTA, elektromobily tak tvořily 25,7 % všech nových prodejů osobních aut.
Výrazně se projevuje i role státních dotací. Například ve Francii za rok 2026 tvořily elektromobily 29 % nových vozů, a jen v červenci pak dosáhly rekordního podílu 35 % nových registrací, oproti 17 % před rokem, a to v důsledku programu „sociálního leasingu" EV pro kupce s nižšími příjmy. Na straně nabídky pak hrají roli cenově přístupnější modely: evropští výrobci v uplynulém roce výrazně rozšířili paletu vozů pod hranicí 25 000 eur — Renault 4, Renault 5, Fiat Grande Panda a další.
Situace v USA je přitom zrcadlově odlišná. Trumpova administrativa loni zrušila federální daňovou slevu na EV, takže přestože prodeje ve druhém čtvrtletí mezikvartálně vzrostly o 15 %, meziročně poklesly o více než 20 %. Cox Automotive odhaduje, že prodeje EV v USA letos klesnou o 23 % oproti roku 2025, s tržním podílem pouhých 6,2 %.
Klíčová otázka pro trh přesto zůstává otevřená: zda zájem spotřebitelů opadne, až ceny ropy ustoupí. Přičemž nedostatečná síť veřejného nabíjení stále zůstává závažným problémem. Nedostatek veřejných dobíjecích stanic je překážkou pro miliony Evropanů žijících v bytech a bez řešení tohoto problému bude udržení růstu prodejů obtížné. Pokud by geopolitická situace kolem Íránu vedla k trvalejšímu uvolnění nabídky, mohl by se jeden z klíčových poptávkových stimulů pro EV v Evropě oslabit.
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