Konec Zillow? Google vstupuje na další trh

Zillow Group je společnost provozující rozsáhlé služby v oblasti prodeje nemovitostí a souvisejících činností. Její portfolio zahrnuje realitní zprostředkování, oceňování, posuzování úvěruschopnosti a komplexní podporu pro inzerenty i dodavatele. Firma byla jedním z hlavních vítězů spekulací na realitním trhu v roce 2020.
Společnost však ztratila více než 55 % ze svého maxima a jen během dnešní seance klesla o 10 %. Realitní trh v USA již několik čtvrtletí postupně ochlazuje, což má dopad na oceňování firem v tomto odvětví. Dnešní pokles je však způsoben příchodem nové konkurence.
Za běžných okolností by bylo mimořádně obtížné ohrozit pozici Zillow jako lídra – kvůli jejímu tržnímu podílu, značce a výhodám z rozsahu. Tentokrát se ale Zillow ocitla v hledáčku nejhoršího možného soupeře – Googlu. Alphabet oznámil, že testuje vlastní platformu pro prodej a prohlížení nemovitostí, která – podle popisu funkcí a způsobu fungování – představuje přímou konkurenci Zillow.
Služba zatím nemá ani jméno, ale hrozba je již obrovská. Vzhledem k dosavadním úspěchům Googlu na trhu vše nasvědčuje tomu, že je nezastavitelný. A v tomto konkrétním případě by potenciální obětí mohla být právě Zillow. Google má přístup k datům, infrastruktuře, kapitálu i talentům, které výrazně převyšují možnosti Zillow.
Pokud Zillow nepodstoupí radikální reformu svého obchodního modelu, aby se přizpůsobila ambicím Googlu, nebo pokud se Google sám nerozhodne tento trh opustit, může jít o začátek konce této platformy.
Z.US (D1)
Zdroj: xStation5
