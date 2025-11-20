Krypto svět maže přes 1 bilion dolarů. Bitcoin se propadl k 88 500 USD

- Tržní kapitalizace kryptoměn klesla z vrcholu okolo 4,3 bilionu USD na zhruba 3,2 bilionu USD, bitcoin se propadl až k 88 500 USD.
- Nucené likvidace přes 19 miliard USD v říjnu odkryly slabiny pákových pozic a spustily řetězec margin callů a odlivů z ETF.
- Slábnoucí příběh sazeb Fedu a institucionálního nástupu oslabuje sentiment, bitcoin i ether odevzdávají část letošních zisků a trh zůstává citlivý na další pokles.
Bitcoin prohlubuje ztráty
Krypto propad roku 2025 vstoupil do další fáze. Bitcoin se ve středu propadl na nejnižší úroveň za 7 měsíců, krátce až k 88 500 USD, a prohloubil pokles tržní kapitalizace digitálních aktiv o více než 1 bilion dolarů. Část ztrát sice ve čtvrtek umazal, trh ale zůstává nervózní.
Dopad cítí drobní spekulanti i velké firmy držící kryptoměny v bilancích, kterým se rozpouštějí dřívější prémie v ocenění. Po říjnovém výprodeji je trh velmi citlivý na změny sentimentu. Pomohla mu lepší prognóza tržeb Nvidie, která podpořila příběh pokračujícího boomu AI a zmírnila obavy z ochlazení technologických investic.
Trh sleduje další psychologické úrovně u 85 a 80 tisíc USD a především letošní dubnové minimum poblíž 74 425 USD. Celková tržní kapitalizace kryptoměn klesla z vrcholu okolo 4,3 bilionu USD na přibližně 3,2 bilionu USD. Významným momentem byla vlna nucených likvidací 10. října, kdy bylo uzavřeno přes 19 miliard dolarů pákových pozic. Následoval řetězec margin callů, odlivů z ETF a útlum zájmu nových kupců.
Slábnoucí příběh sazeb a institucí
Růst bitcoinu nad 126 tisíc USD na začátku roku stál hlavně na očekáváních několika snížení sazeb Fedu a na silném narativu institucionálního vstupu. Oba příběhy se ale v posledních týdnech zastavily a část momentum hráčů odešla z trhu. To dopadá i na firmy, jejichž valuace byly navázané na dřívější kryptorally a držení digitálních aktiv.
V prostředí nejistého makra se investoři více dívají na on-chain data a chování velkých držitelů. Při současném tlaku na prodeje to zvyšuje opatrnost a podporuje krátkodobé výprodeje.
Ether a širší trh
Druhý největší token ether znovu klesl pod 3 000 USD. Po slabším startu roku v druhé fázi růstu zrychlil a v srpnu se krátce dostal téměř k 5 000 USD, tedy nad maximum z roku 2021, většinu těchto zisků ale odevzdal.
Část investorů věří, že se blíží závěr současného výprodeje, trh však může ještě hledat nové dno, než se vytvoří stabilnější základ pro případné zotavení.
Graf: BITCOIN (H4)
