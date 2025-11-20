Uber spouští robotické doručování v Evropě. První na řadě jsou Leeds a Sheffield

- Uber spouští robotické doručení Uber Eats v Evropě, první budou Leeds a Sheffield, další evropské trhy mají následovat v roce 2026, USA v roce 2027.
- Starship provozuje přes 2 700 robotů ve více než 270 lokalitách, má za sebou přes 9 milionů doručení a nově se zapojí i do ekosystému Uberu.
- Konkurence sílí, DoorDash posiluje v Evropě přes Deliveroo a Wolt a testuje vlastní robotická doručení s Coco Robotics v Helsinkách, Los Angeles a Chicagu.
První roboti Uberu v Evropě: Leeds a Sheffield
Uber Technologies rozšiřuje své doručovací služby o roboty na chodnících i v Evropě. Ve spolupráci se společností Starship Technologies spustí v prosinci pilotní provoz ve vybraných částech Spojeného království.
Zákazníci v Leedsu a Sheffieldu si budou moci objednat doručení od vybraných podniků na platformě Uber Eats s využitím autonomních robotů. Podle firmy zvládnou roboti doručit zásilku zhruba do 30 minut na vzdálenost až dvou mil. Uber plánuje službu postupně rozšířit na další lokality v Británii, do dalších evropských trhů v roce 2026 a do USA v roce 2027.
Hybridní model: lidé a autonomní technologie
Uber sází na hybridní model, kde se budou na doručování podílet kurýři i autonomní vozidla. Firma už má uzavřeno více než deset partnerství v oblasti robotiky a samořiditelných technologií. Doručovací divize navíc tvoří stále větší část byznysu. Analytici čekají, že v roce 2025 zajistí zhruba 47 % hrubých bookings.
Ve spolupráci s dalšími partnery nabízí Uber autonomní doručení už nyní pro tisíce obchodníků v devíti městech v USA a Japonsku. Zapojením Starshipu chce tento model otestovat i v Evropě, kde se konkurence v doručování výrazně zostřuje.
Starship: tisíce robotů a miliony doručení
Starship Technologies podle zveřejněných údajů provozuje největší robotickou doručovací flotilu na světě. Tvoří ji více než 2 700 robotů ve více než 270 lokalitách. Šestikolová vozítka velikosti menšího chladicího boxu se pohybují po chodnících a pěších zónách.
Starship už spolupracuje i s konkurenty Uberu. Pro Bolt doručuje v části Evropy, pro Grubhub na univerzitních kampusech v USA. V posledním kole Series C získala firma 50 milionů dolarů a překročila hranici devíti milionů dokončených doručení.
Rostoucí tlak konkurence
Na evropském trhu zároveň posiluje DoorDash, největší americký konkurent Uberu. Svou pozici rozšířil akvizicí britské aplikace Deliveroo letos v říjnu a nákupem Wolt v roce 2022. DoorDash testuje robotická doručení ve spolupráci s Coco Robotics. Pilot běží v Helsinkách a následně se rozšířil i do Los Angeles a Chicago.
Partnerství Uberu se Starshipem tak není jen technologickým experimentem, ale i odpovědí na silný konkurenční tlak v evropském doručovacím byznysu.
Graf. UBER.US (D1)
