Ropa roste díky poklesu zásob v USA a euforii na trzích, obavy z přebytku však přetrvávají

-
Ceny ropy vzrostly o 0,9 %, tažené poklesem zásob v USA a rally na světových trzích.
-
Zásoby ropy v USA klesly o 3,4 mil. barelů, zatímco trh čekal jen mírný pokles.
-
Obavy vyvolává možný návrat ruské ropy na trh a růst zásob paliv v USA.
-
Silný dolar a přetrvávající obavy z nadprodukce mohou další růst cen omezit.
-
Ceny ropy vzrostly o 0,9 %, tažené poklesem zásob v USA a rally na světových trzích.
-
Zásoby ropy v USA klesly o 3,4 mil. barelů, zatímco trh čekal jen mírný pokles.
-
Obavy vyvolává možný návrat ruské ropy na trh a růst zásob paliv v USA.
-
Silný dolar a přetrvávající obavy z nadprodukce mohou další růst cen omezit.
Ceny ropy dnes mírně posílily, když investory povzbudil nečekaně silný pokles zásob ropy v USA a celkové zlepšení nálady na světových trzích. Brent vzrostl o 0,9 % na 64,08 USD za barel a WTI o 0,9 % na 59,95 USD. Obě referenční ceny se tak zotavily po středečním poklesu kolem 2 %, který vyvolaly zprávy o obnovené americké iniciativě k ukončení války na Ukrajině – což by potenciálně mohlo uvolnit další ruskou ropu na trh.
Důležitým faktorem růstu byla týdenní data o amerických zásobách, která ukázala pokles zásob ropy o 3,4 milionu barelů, zatímco analytici očekávali pouze pokles o 603 tisíc. Tento pokles byl způsoben vyšší rafinérskou aktivitou a silnou poptávkou po americké ropě na exportních trzích. Zároveň však došlo k prvnímu nárůstu zásob benzínu a destilátů za více než měsíc, což může být signálem slábnoucí spotřeby paliv.
Trhy s ropou také reagovaly na pozitivní výsledky technologických firem – zejména Nvidia, která překonala očekávání a podpořila globální apetit po rizikových aktivech, včetně komodit. Dalším sledovaným faktorem je blížící se termín amerických sankcí na obchod s ruskými ropnými giganty Rosněfť a Lukoil, který vyprší v pátek. Lukoil má navíc do 13. prosince čas na dokončení potenciálních prodejů svého mezinárodního majetku.
Na druhou stranu růst cen brzdí trvající obavy z nadbytku ropy na trhu a také posilující americký dolar, který zdražuje nákup surovin v dolarech pro zahraniční kupce.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se aktuálně pohybuje kolem 64,10 USD, tedy nad Fibonacciho hladinou 50 % (63,95 USD), která vznikla po předchozím poklesu z 65,05 na 62,85 USD. Proražení této úrovně směrem vzhůru naznačuje potenciální pokračování růstové korekce. Technicky vzato došlo k průrazu krátkodobé klesající trendové linie a následnému růstu nad oba klouzavé průměry – EMA 50 (63,91 USD) i SMA 100 (63,98 USD). Tím se obnovilo krátkodobé býčí nastavení. CCI se nachází na vysoké hodnotě 151,3, což značí překoupenost trhu, ale zároveň potvrzuje sílu nákupního momenta. Stejně tak momentum (101,28) ukazuje na zesilující dynamiku růstu. Objem obchodů v posledních svíčkách rovněž podporuje aktivitu kupců.
Pokud cena překoná úroveň 64,21 USD (Fibo 61,8 %), může pokračovat směrem k rezistenci na 64,58 USD (78,6 %) a dále k 65,05 USD (100 % retracement). Naopak nejbližší podpora zůstává v pásmu 63,69–63,95 USD, kde se nyní koncentruje i technické potvrzení pomocí klouzavých průměrů.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Akcie týdne – NVIDIA (21. 11. 2025)
Lilly a Novo zvyšují dostupnost léků na obezitu
Ceny kávy se propadly po zrušení amerických cel na dovoz z Brazílie
Meta začíná obchodovat s elektřinou kvůli AI. Chce urychlit výstavbu nových elektráren v USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.