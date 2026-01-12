​​​​​​​Kukuřice posílila na dvoutýdenní maximum, trh čeká na snížení odhadu výnosů v USA

-
Futures na kukuřici vzrostly na nejvyšší úroveň za poslední dva týdny, když investoři očekávají, že nadcházející měsíční zpráva amerického ministerstva zemědělství (USDA) přinese snížení výnosového odhadu pro letošní sklizeň v USA.
Analytici oslovení agenturou Bloomberg v průměru očekávají, že zpráva WASDE sníží odhad výnosu z 186 na 184 bušlů na akr. Sklizeň kukuřice v USA – nejrozšířenější plodiny v zemi – je již kompletně ukončena. Navzdory nižšímu výnosu však trh nepočítá s výrazným utažením globální nabídky. Naopak, očekává se, že USDA zároveň zvýší odhad celosvětových zásob kukuřice pro sezónu 2025–26 oproti předchozímu měsíci. Podle Davea Whitcomba ze společnosti Peak Trading Research bude nadcházející zpráva klíčová pro nastavení nálady na trhu v úvodu roku, přičemž výnos kukuřice zůstává hlavním faktorem.
Cena kukuřice v Chicagu vzrostla až o 0,6 %, čímž smazala předchozí ztráty. Růst zaznamenala také pšenice, která rovněž dosáhla dvoutýdenního maxima.
Graf CORN (H1)
Cena kukuřice pokračuje v růstovém trendu a aktuálně se obchoduje na úrovni 448,40, což představuje dvoutýdenní maximum. Trh prorazil rezistenci na 61,8 % Fibonacciho retracementu (446,49) a blíží se k úrovni 78,6 % (449,18), která je nyní dalším významným cílem. Technicky vzato došlo ke zlomení klesající trendové linie na začátku ledna, což spustilo silnou býčí vlnu. Cena se v současnosti drží nad klouzavými průměry EMA 50 (445,57) a SMA 100 (444,47), což potvrzuje rostoucí momentum. CCI (173,0) i Momentum (100,6) signalizují výraznou nákupní sílu. Objem obchodů při průrazu také vzrostl, což potvrzuje aktivní zájem kupců.
Z pohledu Fibonacciho hladin představuje zóna 449,18 aktuálně hlavní rezistenci. Její překonání by mohlo otevřít cestu směrem k maximům ze závěru roku 2025 nad 452,60. Naopak nejbližší podpora se nyní nachází v oblasti 446,50–444,60, která bude klíčová pro udržení krátkodobého růstového scénáře.
Zdroj: xStation5
