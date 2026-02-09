Léky na hubnutí jako nová hrozba: akcie Greggs pod tlakem

-
Akcie Greggs klesly až o 6 % po varování Jefferies před dopadem léků GLP-1.
Léky na hubnutí snižují poptávku po tučných a slaných potravinách, klíčových pro Greggs.
Rok 2025 byl pro akcii nejhorší v historii s propadem kolem 40 %.
-
Analytici označili GLP-1 léčbu za „materiální hrozbu“, protože tyto léky výrazně snižují chuť k jídlu, zejména na tučná a slaná jídla, která tvoří jádro nabídky Greggs. Podle jejich odhadů už ve Velké Británii užívá tyto přípravky téměř 4 miliony lidí. Ačkoliv se demografie uživatelů GLP-1 jen částečně překrývá se zákazníky Greggs, jde často o klienty s vyšším BMI a vyšší frekvencí nákupů, tedy o nejhodnotnější část zákaznické základny.
Rok 2025 byl pro Greggs nejhorším v historii, když akcie ztratily zhruba 40 % hodnoty. Společnost pokles prodejů vysvětlovala slabší spotřebitelskou náladou ve Velké Británii a extrémními povětrnostními podmínkami. Podle Jefferies však tato vysvětlení nejsou dostatečná k ospravedlnění 18 měsíců poklesu objemů prodeje ve srovnatelných prodejnách, což posiluje obavy, že strukturální změny v chování spotřebitelů mohou mít dlouhodobější dopad.
V reakci na nová rizika Jefferies snížila cílovou cenu akcie o zhruba třetinu na 16,10 GBP. Akcie se následně obchodovaly poblíž 15,97 GBP, což potvrzuje přetrvávající nejistotu investorů ohledně dalšího vývoje tržeb a růstového příběhu společnosti.
Graf GRG.UK (D1)
Akcie Greggs se dostávají pod výraznější prodejní tlak a aktuálně se obchodují kolem úrovně 16,11 GBP, kde zároveň testují klíčovou oblast klouzavých průměrů. Cena se nachází pod EMA 50 (16,48 GBP) a velmi blízko SMA 100 (16,28 GBP), což ukazuje na ztrátu krátkodobého růstového momenta a zvýšené riziko dalšího oslabení. RSI na hodnotě 45,7 se pohybuje pod neutrální hranicí 50, což potvrzuje převahu prodejců, ale zatím nenaznačuje přeprodaný stav. Z technického hlediska je nyní zásadní udržení podpory v pásmu 15,85–15,90 GBP. Její proražení by mohlo otevřít prostor k hlubší korekci směrem k 15,50 GBP, případně až k lokálním minimům z listopadu. Naopak návrat nad 16,50 GBP a následné proražení EMA 50 by byl prvním signálem stabilizace a možného pokusu o obrat trendu.
Zdroj: xStation5
