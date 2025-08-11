LVMH zaznamenal další pokles tržeb kvůli slabší poptávce v Japonsku a Číně

Francouzský luxusní gigant LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE hlásí ve druhém čtvrtletí další pokles prodejů, tažený slabší poptávkou po drahém zboží v klíčových asijských trzích. Tržby největší divize módy a koženého zboží klesly meziročně o 9 % na organické bázi, což je horší výsledek než očekávaný propad o 7,8 %.
Podle vedení firmy je největší brzdou růstu Čína, která byla po dekády hlavním tahounem luxusního segmentu, a také Japonsko, kde tržby spadly o 28 % po loňském boomu způsobeném slabým jenem a nákupy čínských turistů. V Evropě a celé oblasti zahrnující Čínu byly rovněž zaznamenány poklesy.
Ve Spojených státech se tržby držely na úrovni předchozího roku, což představuje zlepšení oproti prvnímu čtvrtletí. Pomohl zejména prodej šampaňského a odolnost módy a koženého zboží na tamním trhu, i když růst této divize zpomalil.
Za první pololetí dosáhl provozní zisk 9 miliard EUR, což je meziročně o 15 % méně, avšak mírně nad odhady analytiků (8,8 miliardy EUR). I přes tento výsledek analytici varují, že spoléhání na úspory nákladů není dlouhodobě silným investičním argumentem pro luxusní akcie.
Louis Vuitton plánuje rozšířit výrobu v USA a otevřít čtvrtý závod v Texasu, což má zmírnit případné dopady vyšších cel. Probíhající obchodní jednání mezi EU a USA by podle vedení mohla skončit kompromisem v podobě 15% cel, což by bylo považováno za „dobrý výsledek“ a mohlo by zlepšit makroekonomickou i spotřebitelskou důvěru.
Přestože výsledky z posledního čtvrtletí investory nepotěšily, analytici upozorňují, že LVMH má silné předpoklady k lepšímu zvládnutí současného ochlazení poptávky než většina konkurentů.
Graf MC.FR (D1)
Akcie LVMH se po zveřejnění slabších čtvrtletních výsledků obchodují kolem 457,30 EUR a nadále se drží v sestupném trendu. Cena se nachází pod klouzavými průměry EMA 50 (477,24 EUR) a SMA 100 (493,71 EUR), což potvrzuje přetrvávající medvědí trend. RSI je na hodnotě 43,6, tedy v neutrálním pásmu, bez známek přeprodanosti, což ponechává prostor pro další pohyb směrem dolů. MACD se drží pod nulovou linií a histogram zůstává v záporných hodnotách, což ukazuje na slabé momentum kupců.
Nejbližší významná podpora se nachází v oblasti 430 EUR, jejíž prolomení by mohlo vést k dalšímu poklesu směrem k 400 EUR. Naopak pro obnovení růstového scénáře by bylo klíčové, aby cena prorazila nad EMA 50 a poté otestovala rezistenci kolem 500 EUR.
Zdroj: xStation5
