Mastercard překonal odhady zisku díky silnému objemu transakcí a růstu doplňkových služeb

Mastercard dosáhl zisku 4,38 USD na akcii, čímž překonal očekávání analytiků.
Tržby vzrostly o 17 % na 8,6 miliardy USD, hlavně díky doplňkovým službám.
Segment value-added services vzrostl o 25 % a tvoří už třetinu podnikání.
Přeshraniční transakce vzrostly o 15 %, což podporuje globální expanzi.
-
-
-
Společnost Mastercard překonala očekávání Wall Street za třetí čtvrtletí, když oznámila upravený zisk 4,38 USD na akcii, zatímco analytici očekávali v průměru 4,32 USD. Celkový upravený zisk dosáhl 3,96 miliardy USD a tržby vzrostly meziročně o 17 % na 8,6 miliardy USD, především díky stabilnímu spotřebitelskému utrácení a růstu v oblasti doplňkových služeb.
Navzdory obavám z přetrvávající inflace a nejisté situace na trhu práce se spotřebitelská poptávka v USA ukazuje jako odolná, což posiluje i celkovou výkonnost karetního sektoru. Mastercard tím uzavřel výsledkovou sezónu klíčových karetních společností, mezi které patří také Visa a American Express – obě firmy rovněž překonaly očekávání trhu.
Jedním z hlavních tahounů růstu bylo oddělení doplňkových služeb a řešení, které zahrnuje například kybernetickou bezpečnost, prevenci podvodů nebo datovou analytiku. Tento segment nyní tvoří více než třetinu celkových tržeb společnosti a jeho výnosy vzrostly meziročně o 25 %, což ukazuje na úspěšnou diverzifikaci mimo čistě platební služby.
Pozitivní vývoj zaznamenaly i přeshraniční transakce, jejichž objem vzrostl o 15 % v místní měně, což odráží návrat mezinárodního cestování a utrácení v zahraničí.
Přestože byly výsledky pozitivní, akcie společnosti v premarketu mírně oslabily, pravděpodobně v reakci na nejistoty ohledně vývoje spotřebitelského sentimentu, který soukromé průzkumy označují za oslabující – především mezi nižšími příjmovými skupinami.
Graf MA.US (D1)
Akcie společnosti Mastercard se obchodují na úrovni 560,89 USD. Technicky se cena nachází pod klouzavými průměry EMA 50 (570,84 USD) a SMA 100 (570,53 USD), což potvrzuje převažující medvědí nastavení trhu. RSI se nachází na hodnotě 44,2, tedy pod neutrální úrovní 50, což signalizuje mírně negativní momentum, ale stále s prostorem pro další pohyb.
Celkově je situace technicky neutrálně až negativní – investoři zřejmě čekají na jasnější potvrzení obratu, například průraz nad 571 USD, který by otevřel cestu zpět do růstového trendu.
Zdroj: xStation5
