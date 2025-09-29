Mercedes snižuje uhlíkovou stopu elektromobilů díky nízkoemisnímu hliníku

Automobilka Mercedes-Benz podniká konkrétní kroky ke snížení emisí CO₂ při výrobě svých elektromobilů, a to prostřednictvím využití nízkoemisního hliníku vyráběného s využitím obnovitelných zdrojů energie a recyklace. Nový hliník vzniká ve spolupráci s norským producentem kovů Norsk Hydro a poprvé se uplatní v připravovaném modelu elektrické CLA.
Podle vedení obou firem jde o příklad toho, jak jsou prémiové značky ochotné zaplatit vyšší cenu za ekologičtější materiály, protože udržitelnost se stává klíčovým prvkem jejich značky. "Udržitelnost a atraktivní produkty, jako ty naše, jdou ruku v ruce," uvedl Gunnar Guthenke, viceprezident Mercedesu pro nákup a kvalitu dodavatelů.
Nové CLA je díky použití tohoto materiálu vyráběno s o 40 % nižšími emisemi CO₂ než jeho spalovací předchůdce. Norsk Hydro uvádí, že jejich hliník má emise pouze 3 kg CO₂ na kilogram, zatímco globální průměr činí 16,7 kg CO₂/kg. Výroba navíc zahrnuje až 25 % recyklovaného hliníku, což dále snižuje potřebu energeticky náročného primárního kovu.
Přestože jsou tyto ekologické materiály dražší, Kallevik, CEO Norsk Hydro, tvrdí, že zájem o nízkoemisní produkty roste a že zákazníci jsou ochotni za udržitelnost připlatit – dokonce i na trhu, který je pod tlakem nízkého ekonomického růstu.
Mercedes tímto krokem reaguje i na dřívější kritiku své environmentální politiky, která vyvrcholila žalobou klimatické skupiny v Německu (soud ji v roce 2022 zamítl). Nynější úsilí o dekarbonizaci celého dodavatelského řetězce tak nejen zlepšuje ekologický profil značky, ale i její reputaci u ekologicky smýšlejících zákazníků.
Graf MBG.DE (D1)
Zdroj: xStation5
