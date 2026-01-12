Meta jmenuje Dinu Powell McCormick prezidentkou a místopředsedkyní

-
Meta jmenovala Dinu Powell McCormick prezidentkou a místopředsedkyní pro strategické řízení a rozvoj infrastruktury.
-
Její zkušenosti zahrnují finance, diplomacii i vedení komplexních investic a partnerství.
-
V Meta bude hrát klíčovou roli při výstavbě AI infrastruktury a kapitálové expanzi.
-
Tato změna podporuje cíl Meta stát se lídrem v oblasti umělé inteligence.
-
Meta jmenovala Dinu Powell McCormick prezidentkou a místopředsedkyní pro strategické řízení a rozvoj infrastruktury.
-
Její zkušenosti zahrnují finance, diplomacii i vedení komplexních investic a partnerství.
-
V Meta bude hrát klíčovou roli při výstavbě AI infrastruktury a kapitálové expanzi.
-
Tato změna podporuje cíl Meta stát se lídrem v oblasti umělé inteligence.
Společnost Meta Platforms jmenovala Dinu Powell McCormick do funkce prezidentky a místopředsedkyně, čímž podnikla významný krok ve svém úsilí o posílení infrastruktury umělé inteligence (AI) a globálního strategického růstu.
Toto jmenování přichází jen několik týdnů poté, co Powell McCormick rezignovala na svou pozici ve správní radě společnosti Meta, kde působila pouhých osm měsíců. Nyní přechází do výkonného vedení s rozšířenými pravomocemi.
Generální ředitel Meta Mark Zuckerberg zdůraznil její klíčovou roli v dalším směřování společnosti. Vyzdvihl její hluboké zkušenosti v oblasti globálních financí, veřejné politiky a leadershipu jako zásadní pro řízení komplexních a dlouhodobých investic.
Powell McCormick bude řídit strategické směřování firmy a spolupracovat zejména na budování strategických kapitálových partnerství, která mají podpořit expanzi infrastruktury v oblastech AI, energetiky a datových center. Úzce bude spolupracovat s týmy pro infrastrukturu a výpočetní techniku, aby vícemiliardové investice přinesly technologický pokrok i pozitivní ekonomický dopad na globální úrovni.
Její role je vnímána jako zásadní ve snaze společnosti Meta udržet krok s konkurenty jako jsou OpenAI, Google a Nvidia, zejména vzhledem k rostoucím investicím do AI a potřebné výpočetní kapacity.
Jmenování má i politický rozměr – Powell McCormick působila ve vysokých funkcích pod dvěma americkými prezidenty: byla zástupkyní poradce pro národní bezpečnost za Donalda Trumpa a náměstkyní ministra zahraničí za George W. Bushe. Získala tím rozsáhlou síť kontaktů v politických i finančních kruzích.
Na Wall Street strávila více než 16 let ve společnosti Goldman Sachs, kde zastávala vedoucí pozice, a naposledy působila jako místopředsedkyně a šéfka globálních klientských služeb ve společnosti BDT & MSD Partners.
Tato změna ve vedení ukazuje nový strategický směr společnosti Meta, která se soustředí na inovace v oblasti AI a investice do infrastruktury, a hledá externí partnery pro podporu své ambiciózní růstové strategie.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US Open: Indexy zastaveny inflací ve výrobě, banky ve stínu dat
Ryanair odmítá Wi-Fi od Starlinku kvůli nákladům na palivo a krátkým letům
MIDDAY WRAP: Smíšený sentiment v Evropě, poklesy na amerických indexech
RWE a KKR spojí síly na britských větrných projektech za 15 miliard dolarů
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.