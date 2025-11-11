Microsoft investuje přes 10 miliard USD do infrastruktury pro umělou inteligenci v Portugalsku

-
Microsoft investuje více než 10 miliard USD do nového centra umělé inteligence v portugalském městě Sines, ve spolupráci se Start Campus, Nscale a NVIDIA.
Projekt představuje největší investici Microsoftu v Portugalsku a jeden z největších AI hubů v Evropě.
Investice má strategický význam pro rozvoj evropské AI infrastruktury, ale nese rizika spojená s energetikou, povoleními a dlouhodobou návratností.
Společnost Microsoft Corporation oznámila, že plánuje investovat přibližně 10 miliard USD do nového centra pro umělou inteligenci (AI) v místě Sines v Portugalsku. Toto zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě.
Strategická iniciativa – zařízení v Sinésu
Datové centrum v Sinesu, přibližně 150 km jižně od Lisabonu, bude vyvíjeno ve spolupráci s portugalským vývojářem Start Campus, britskou startupovou firmou Nscale a čipovým výrobcem NVIDIA, který dodá cca 12 600 nových GPU. Podle Brad Smitha, vice‑předsedy a prezidenta Microsoftu, tato investice pomáhá Portugalsku stát se „vzorovým příkladem pro odpovědný a škálovatelný vývoj AI v Evropě“.
Dopady pro Microsoft a region
Pro Microsoft znamená tato investice jasný krok k rozšíření cloudové a AI infrastruktury v Evropě, reagující na rostoucí globální poptávku po výpočetním výkonu pro generativní AI a rozsáhlé služby.
Pro Portugalsko je přítomnost jednoho z největších AI‑centrum v Evropě významným milníkem. Přímořská lokalita Sines nabízí výhodný přístup k podmořským datovým kabelům a obnovitelným zdrojům energie, což zvyšuje její strategickou hodnotu jako digitálního uzlu.
Rizika a úvahy
Navzdory velkému strategickému potenciálu jsou zde i výrazná rizika: získání povolení, kapacita energetické sítě a dodávek energie, řízení projektu tohoto rozsahu napříč více partnery a dlouhým časovým horizontem. Rovněž vývoj trhu s AI, dostupnost hardwaru a regulační prostředí v Evropě mohou ovlivnit konečný výsledek.
