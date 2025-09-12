Microsoft se dohodl s EU ohledně Teams: Antimonopolní šetření je u konce

Evropská komise přijala závazky, které předložil Microsoft, čímž uzavřela antimonopolní vyšetřování týkající se způsobu distribuce aplikace Teams. Šetření bylo zahájeno na základě stížností od společnosti Slack (nyní součást Salesforce) a německé platformy Alfaview, které uvedly, že spojování Teams s balíčky Office 365 a Microsoft 365 poskytuje Teams nespravedlivou výhodu vůči konkurenci.
Hlavní závazky Microsoftu
Microsoft se zavázal k několika právně závazným krokům, jež mají zvýšit otevřenost trhu s komunikačními a kolaboračními nástroji v EU:
Microsoft nabídne verze Office 365 a Microsoft 365 bez Teams za nižší cenu.
Držitelé dlouhodobých licencí získají možnost přejít na verze balíčků bez Teams.
Microsoft zajistí interoperabilitu klíčových funkcí mezi Teams a konkurenčními produkty, což umožní lepší kompatibilitu a propojení.
Bude umožněn přenos (portování) dat mimo Teams do konkurenčních platforem.
Tyto závazky platí na sedm let, přičemž části vztahující se na interoperabilitu a přenos dat budou závazné po deset let. Dozor nad plněním povinností bude vykonávat jmenovaný správce, který bude řešit případné spory.
Proč EU zasáhla
Evropská komise zahájila vyšetřování v roce 2023 poté, co se objevily stížnosti, že Microsoft spojením Teams s aplikacemi jako Word, Excel, PowerPoint a Outlook omezuje volbu zákazníků a dává Teams výhodu, kterou konkurenti nemají.
Microsoft již dříve nabízel určité možnosti, jako Office bez Teams v některých zemích, ale tyto kroky byly shledány nedostatečnými pro odstranění konkurenčních rizik.
Důsledky a na co si dát pozor
Toto urovnání umožňuje Microsoftu vyhnout se sankcím, které by mohly být značné vzhledem k rozsahu problému.
Pro trh to znamená pravděpodobné zintenzivnění konkurence mezi nástroji pro komunikaci a spolupráci; alternativy ke Teams by mohly mít snadnější přístup k zákazníkům. Zákazníci mohou mít více možností a nižší náklady na přechod mezi řešeními.
Microsoft bude muset pečlivě sledovat, jak balíčkuje své produkty, nastavuje ceny a plní své závazky v nadcházejících letech. Jakékoliv porušení nebo opožděná implementace by mohla spustit novou vlnu regulačního dohledu.
