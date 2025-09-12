Apple odkládá uvedení iPhone Air v Číně kvůli schvalovacím překážkám týkajícím se eSIM

Společnost Apple odložila vydání iPhonu Air v pevninské Číně s odůvodněním, že čeká na regulační schválení spojené s technologií vložené SIM karty (eSIM). Ostatní novinky řady iPhone, včetně modelů 17, 17 Pro a 17 Pro Max, jsou v Číně stále v plánu a mají být spuštěny do předobjednávek a následně dodány, ale dostupnost iPhonu Air je nyní neurčitá.
Co se v Číně změnilo
Časová osa předobjednávek a dodání (původně plánováno na 19. září) byla odstraněna z čínské verze webu Apple. Místo toho stránka nyní uvádí, že „informace o vydání budou aktualizovány později.“
Apple potvrdil, že tři státní telekomunikační operátoři—China Mobile, China Telecom a China Unicom—mají v plánu podporovat eSIM pro iPhone Air. Tato podpora však závisí na oficiálním souhlasu regulačních orgánů. Dříve byla zmíněna pouze China Unicom jako operátor s podporou eSIM.
Proč je to důležité
iPhone Air je dosud nejtenčím smartphonem od Applu, s tloušťkou jen asi 5,6 mm. V jeho designu chybí slot na fyzickou SIM kartu a veškeré připojení k sítím musí fungovat prostřednictvím eSIM. To je novinka pro trh v pevninské Číně – žádný předchozí model iPhonu tam nevyžadoval výhradně eSIM.
Čína je podle výnosů druhým největším trhem pro Apple ohledně iPhonů. Za poslední období vykazoval Apple v Číně tlak kvůli rostoucí konkurenci od domácích firem, například Huawei. Odklad iPhonu Air může znamenat riziko, že zákazníci budou čekat nebo se obrátí na jiné značky.
Na co si dát pozor
-
Zda regulační orgány v Číně schválí eSIM rychle a rozsáhle, aby Apple mohl iPhone Air spustit bez dalších zpoždění.
-
Reakce konkurenčních výrobců, zejména těch, kteří stále nabízejí telefony s fyzickou SIM kartou nebo kteří mají jednodušší regulační podmínky.
-
Jak Apple zvládne komunikaci se zákazníky a zda zpoždění v Číně ovlivní globální prodejní sílu iPhonu Air.
