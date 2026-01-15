Microsoft uzavírá rekordní dohodu o uhlíkových kreditech ze zemědělské půdy kvůli růstu emisí datových center

-
Microsoft nakoupí rekordních 2,85 milionu uhlíkových kreditů ze zemědělské půdy v rámci dvanáctileté dohody.
-
Kredity pocházejí z regenerativních zemědělských praktik zlepšujících ukládání uhlíku v půdě.
-
Hodnota dohody se odhaduje na stovky milionů dolarů, přičemž zemědělcům připadne 75 % výnosů.
-
Tento krok potvrzuje rostoucí roli uhlíkového odstraňování v korporátní klimatické strategii.
-
Společnost Microsoft uzavřela rekordní dohodu o nákupu 2,85 milionu uhlíkových kreditů ze zemědělské půdy, čímž posiluje svůj dlouhodobý klimatický závazek stát se do roku 2030 uhlíkově negativní. Dvanáctiletá smlouva se společností Indigo Carbon představuje největší transakci svého druhu na trhu s dobrovolnými uhlíkovými kredity.
Uhlíkové kredity budou pocházet z regenerativních zemědělských praktik, jako je omezené orání půdy, pěstování krycích plodin nebo zlepšená pastva, které zvyšují schopnost půdy absorbovat a ukládat oxid uhličitý. Tento nákup překonává předchozí dohodu Microsoftu z roku 2023, kdy firma zakoupila 2,6 milionu podobných kreditů.
Strategický klimatický krok
Tento krok zapadá do širší udržitelné strategie společnosti Microsoft, která kombinuje technologická a přírodní řešení ke snižování čistých emisí. Ukládání uhlíku v půdě hraje klíčovou roli, protože zdravá půda je jedním z největších přirozených úložišť uhlíku a zároveň přispívá k lepší retenci vody a úrodnosti.
I když firma nezveřejnila přesnou výši transakce, podle odhadů na základě průměrných cen uhlíkových kreditů by dohoda mohla mít hodnotu mezi 171 a 228 miliony dolarů. Zemědělci získají přibližně 75 % hodnoty za každý kredit, což pro ně představuje silnou motivaci k udržitelnému hospodaření.
Význam dohody
Dohoda přichází v době, kdy celkové emise Microsoftu – zejména z energeticky náročných technologií jako je AI a cloudové výpočty – rostou. Investice do uhlíkových kreditů na bázi přírodních řešení je jedním ze způsobů, jak firma kompenzuje svou uhlíkovou stopu a drží se ambiciózních klimatických cílů.
Přestože trh s dobrovolnými uhlíkovými kredity čelí debatám ohledně přesnosti měření a dlouhodobé účinnosti, Microsoft tímto krokem ukazuje, jak velké korporace začleňují odstraňování emisí do svých dlouhodobých udržitelných strategií.
