Microsoft využívá vlivné tvůrce k propagaci Copilotu mezi mladými spotřebiteli

-
Microsoft využívá vlivních tvůrců obsahu (např. Alix Earle) k propagaci Copilotu směrem ke mladším spotřebitelům.
-
Cílem je posunout značku Copilot z kancelářského nástroje do role osobního asistenta v běžném životě.
-
I přes cca 150 milionů měsíčních uživatelů Copilotu zaostává Microsoft za konkurenty v oblasti spotřebitelské AI.
-
Klíčové bude, zda se marketingový tah přemění ve skutečné zapojení uživatelů a udržitelný růst, nikoli pouze virální moment.
-
Společnost Microsoft zásadně mění svou spotřebitelskou marketingovou strategii tím, že nasazuje přední tvůrce obsahu na sociálních sítích – včetně Alix Earle – k propagaci svého AI asistenta Copilot. Tento krok odráží snahu společnosti proniknout mimo sféru podnikových zákazníků a oslovit mladší publikum skrze kampaň vedenou influencery.
Strategie značky a role influencerů
Microsoft si uvědomuje, že i když dominuje v oblasti firemních klientů a cloudových služeb, jeho popularita mezi spotřebiteli do 30 let zaostává za konkurencí. Marketingové vedení firmy označilo Microsoft ve spotřebitelském segmentu stále za „výzývatele“ a uvedlo, že obsah od influencerů má již nyní vyšší návratnost investic než tradiční média.
Spolupráce s Alix Earle – influencerkou, jejíž vliv na poptávku po produktech je dobře zdokumentovaný – má za cíl představit Copilot jako víc než jen produktivní nástroj. Ve veřejných příspěvcích označila Copilot jako „svého mentora a terapeuta“, čímž Microsoft posouvá vnímání nástroje směrem k osobnímu asistentovi pro každodenní život.
Cílení na mladé uživatele skrze přirozenou komunikaci
Hlavním cílem je udělat z Copilotu přitažlivý a přístupný nástroj pro mladé lidi, kteří dávají přednost konverzačním AI jako ChatGPT nebo Gemini. Ačkoliv má Copilot cca 150 milionů aktivních uživatelů měsíčně, zaostává za ChatGPT (cca 800 milionů uživatelů týdně) a Gemini (cca 650 milionů měsíčně).
Microsoft proto oslovuje influencery mimo technologickou sféru – například z oblasti životního stylu nebo krásy – aby se sdělení více přiblížilo běžnému uživateli: „Náš AI asistent se může stát součástí vašeho každodenního života,“ namísto „Toto je složitý podnikový nástroj.“
Dopady na Microsoft i trh
Pro Microsoft to znamená zásadní obrat v marketingové strategii – od funkčního sdělení směrem ke kultuře a storytellingu skrze tvůrce. Úspěch této strategie by mohl společnosti pomoci zvýšit adopci Copilotu mezi spotřebiteli a rozšířit jeho využití mimo korporátní sektor.
Z pohledu influencerů a tvůrčí ekonomiky je tento případ ukázkou toho, jak technologické firmy posouvají influencery do centra své komunikační strategie – i u tak pokročilých produktů, jako jsou AI asistenti.
Rizika a strategické úvahy
Ačkoliv jde o odvážnou strategii, existují i rizika. Trh s AI asistenty je silně konkurenční a marketingový efekt se nemusí automaticky proměnit ve skutečné dlouhodobé zapojení. Někteří analytici vyjadřují skepsi, zda může Microsoft dohnat ChatGPT pouze prostřednictvím kampaní.
Dalším problémem je důvěryhodnost – mladí uživatelé jsou citliví na neautentická doporučení. Pokud Copilot nesplní očekávání vytvořená influencery, může to poškodit jeho reputaci. Výzvou také zůstává měření efektivity – je třeba propojit kampaně s konkrétními byznys výsledky, jako jsou placené verze, retence nebo hlubší zapojení.
