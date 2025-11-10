Private equity převzal kontrolu nad The Very Group, končí éra rodiny Barclayů

-
Investiční skupina The Carlyle Group převzala The Very Group výměnou dluhu za kapitál, čímž ukončila více než 20letou éru vlastnictví rodiny Barclayů.
-
Nové vlastnictví má posílit finanční stabilitu a umožnit vyšší investice do technologií a zákaznické zkušenosti.
-
Přes aktuální ziskovost bude úspěch záviset na schopnosti integrovat investiční plány a obstát v konkurenčním e‑commerce prostředí.
-
Americká investiční společnost The Carlyle Group převzala vlastnictví společnosti The Very Group, jednoho z předních britských internetových maloobchodníků. Tím se uzavírá více než dvacetileté období ovládání rodinou Barclayů.
Pozadí a struktura transakce
Společnost The Very Group, která provozuje značky Very a Littlewoods a dosahuje ročních tržeb přes 2 miliardy £, byla ve vlastnictví rodiny Barclay od akvizice svého předchůdce v roce 2002 za 750 milionů £.
The Carlyle Group byla věřitelem skupiny již od roku 2021 a podle zpráv byla transakce strukturována jako směna dluhu za kapitál, což umožnilo Carlyle konvertovat své rozsáhlé půjčky na vlastnický podíl.
Na valné hromadě, kterou předsedal bývalý britský kancléř Nadhim Zahawi, potvrdila The Very Group, že změna vlastnictví poskytuje „posílený kapitálový základ“ a „zvýšenou finanční flexibilitu“ pro podporu dlouhodobého růstu.
Strategické důsledky
Pro The Very Group nové vlastnictví znamená potenciál pro vyšší investice v oblasti technologií, zákaznické zkušenosti a digitální infrastruktury. Vedoucí představitelé společnosti uvádějí, že jim podpora umožní urychlit růst a inovace v konkurenčním britském trhu elektronického obchodu.
Z pohledu Carlyle tato akvizice odráží širší trend v oblasti private equity: identifikovat stabilní digitální maloobchodníky s pravidelnými příjmy a využít finanční sílu k optimalizaci provozu a tvorbě hodnoty.
Rizika a úvahy
Ačkoliv The Very Group vykázala silné upravené EBITDA ve výši přibližně 307 milionů £ za poslední rok, akvizice zároveň odráží zátěž v kapitálové struktuře – obchodní impérium rodiny Barclay čelilo rostoucím dluhům.
Dosažení růstového tempa pod novým vlastnictvím bude záležet na hladké implementaci investičních plánů, zachování loajality zákazníků a konkurenčním postavení na britském trhu. Pro Carlyle je výzvou dosažení cílových výnosů a provedení případného výstupu za příznivých podmínek.
