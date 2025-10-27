Naděje na obchodní dohodu mezi USA a Čínou stabilizuje ceny ropy navzdory obavám z poptávky

-
Ceny ropy korigují ztráty díky naději na obchodní dohodu mezi USA a Čínou.
Trh zůstává skeptický k růstu poptávky, což brání silnějšímu růstu cen.
OPEC+ zvyšuje produkci, čímž omezuje prostor pro růst cen.
Sankce vůči Rusku a vývoj spotřeby v USA budou klíčovými faktory pro další vývoj trhu.
Ceny ropy v pondělí smazaly úvodní ztráty, když trh reagoval na pozitivní signály ohledně možné obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou, která by mohla zmírnit napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Optimismus z diplomatického pokroku částečně kompenzoval přetrvávající obavy o slabou globální poptávku po ropě.
Ministr financí USA Scott Bessent o víkendu uvedl, že USA a Čína dosáhly „podstatného rámce“ pro obchodní dohodu, která by mohla zabránit 100% clům na čínské zboží a zároveň odložit čínské exportní omezení na vzácné kovy. Tato zpráva podpořila globální akciové trhy, zatímco bezpečné přístavy jako zlato a dluhopisy mírně ustoupily.
Přetrvávající nejistota ohledně poptávky
Navzdory diplomatickému pokroku zůstává na trhu silná skeptičnost ohledně skutečného dopadu obchodních jednání na reálnou poptávku po ropě. Podle analytika Johna Evanse ze společnosti PVM Oil Associates investoři v ropném sektoru nehodnotí obchodní vyjednávání tak optimisticky jako akciové trhy.
Ceny Brentu se začátkem měsíce propadly na nejnižší úrovně od května, ale silnější americká poptávka a nové sankce vůči Rusku pomohly cenám v minulém týdnu opět posílit. Brent a WTI zaznamenaly růst o 8,9 % a 7,7 %.
Analytik Chris Beauchamp z IG Bank upozorňuje, že hlavní nadějí pro býky zůstává další zotavování spotřeby v USA. V opačném případě hrozí, že se dnešní poklesové momentum opět obnoví.
Situaci na trhu i nadále komplikuje nejistota ohledně vývoje ruských exportů, především kvůli sankcím. Analytik společnosti Rystad Janiv Shah upozorňuje, že vstup ruské ropy na trh bude záviset na tom, jak přísně budou nové sankce vymáhány.
OPEC pod tlakem kvót
Na konferenci v Iráku uvedl ministr ropného průmyslu Hayan Abdel-Ghani, že země jedná o velikosti své produkční kvóty v rámci OPEC+, přičemž aktuálně disponuje kapacitou 5,5 milionu barelů denně. Irák dlouhodobě patří mezi největší nadproducenty v rámci kartelu.
OPEC+ v letošním roce změnil strategii a začal rušit dřívější škrty, aby získal zpět tržní podíl. Tento krok však omezuje prostor pro růst cen ropy, protože zvyšuje nabídku na trhu.
Požár na ropném poli Zubair o víkendu neovlivnil exportní schopnosti země, uvedlo irácké ministerstvo.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se aktuálně pohybuje na 61,62 USD, čímž se obchoduje nad klíčovou 23,6% Fibonacciho úrovní (61,02 USD). Z krátkodobého pohledu došlo ke stabilizaci po předchozí korekci z maxim na úrovni 62,57 USD, přičemž cena zůstává nad klouzavým průměrem SMA 100 (60,10 USD) a znovu se dostala nad EMA 50 (61,26 USD). Tento vývoj může naznačovat obnovený býčí zájem o další růst.CCI se drží v pozitivním teritoriu (hodnota 53,9), ale zatím nevysílá překoupený signál. Objem obchodů zůstává relativně stabilní, bez extrémních výkyvů.
Zdroj: xStation5
