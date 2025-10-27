Káva oslabuje třetí seanci v řadě v důsledku zlepšujícího se počasí v Brazílii a Vietnamu ☕️ 📉

- Káva prodlužuje ztráty třetí seanci v řadě v důsledku zlepšujících se povětrnostních podmínek v Brazílii a Vietnamu.
- Probíhající obchodní jednání mezi USA a Brazílií zvyšují naděje na možné clo uvolnění pro brazilskou kávu.
Futures na kávu arabica oslabují třetí seanci v řadě (COFFEE: -2,1 %), přičemž klesly na nejnižší úroveň za posledních 10 dní.
Korekce cen kávy je způsobena především novými předpověďmi deště v Brazílii, které zmírnily obavy z vleklého sucha a možných omezení dodávek. Pozitivní zprávy přišly také z Vietnamu, druhého největšího producenta kávy na světě, kde se očekává oslabení tropické bouře Fengshen. Větší důvěra v letošní sklizeň vedla k realizaci zisků, kterou dále podpořily rekordně vysoké ceny kávy pro rok 2025 – kontrakt se letos obchodoval výš jen jednou, v únoru, kdy dosáhl hodnoty 437.
Další úlevu přinesly zprávy o probíhajících obchodních jednáních mezi USA a Brazílií. Prezident Lula po včerejším setkání s Trumpem uvedl, že „brzy by již neměly být problémy v obchodě s USA.“ Brazilští vyjednávači se primárně snaží zařadit kávu na seznam bezcelních produktů výměnou za ústupky u vybraného amerického zboží.
Z technického pohledu klesly ceny kávy pod 10denní exponenciální klouzavý průměr (EMA10, žlutá), přičemž našly podporu v blízkosti EMA30 (světle fialová), která se kryje s 50,0% Fibonacciho retracementem poslední růstové vlny. Korekce stáhla RSI z překoupené oblasti na neutrální úroveň kolem 50, avšak pokračující zlepšování počasí v Brazílii by mohlo prohloubit prodejní tlak a stlačit ceny pod EMA30 směrem k 78,6% Fibonacciho úrovni podpory.
Zdroj: xStation5
Preview výsledků Apple: Zkazí Asie výsledkovou sezónu?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.