Napětí a útoky vrací ropu do růstového trendu

Cena ropy vzrostla o více než 2 % kvůli narušení dodávek z CPC a napětí kolem Venezuely.
OPEC+ ponechal těžební kvóty beze změny, čímž stabilizoval tržní očekávání.
USA a Venezuela se ocitly v centru nového geopolitického rizika, které může ovlivnit nabídku ropy.
OPEC+ zavedl nový mechanismus pro určení produkčních kvót od roku 2027, který má podpořit stabilitu trhu.
Cena ropy dnes vystřelila o více než 2 % vzhůru poté, co byl přerušen vývoz prostřednictvím Kaspického ropovodu (CPC) kvůli ukrajinskému dronovému útoku, a zároveň došlo k zvýšenému geopolitickému napětí mezi USA a Venezuelou. Obchodníci na tyto události reagovali přehodnocením očekávaného přebytku nabídky, který v posledních měsících tlačil ceny ropy dolů.
Futures na Brent posílily o 1,26 USD (2,02 %) na 63,64 USD za barel, zatímco americká lehká ropa WTI přidala 1,27 USD (2,17 %) a obchodovala se za 59,82 USD. Klíčovým impulsem bylo zastavení provozu konsorcia CPC, které obsluhuje zhruba 1 % globální nabídky ropy. I přes následné ujištění společnosti Chevron, že nakládky v ruském přístavu Novorossijsk pokračují, trh zůstal citlivý na jakékoliv známky narušení dodávek.
Dalším důležitým faktorem byl vývoj v rámci aliance OPEC+, která ponechala produkční kvóty beze změny pro první čtvrtletí 2026. Tento krok byl přijat jako pozitivní signál, neboť trh byl delší dobu znepokojen přebytkem nabídky. Podle analytiků z LSEG rozhodnutí OPEC+ pomohlo stabilizovat očekávání ohledně růstu nabídky v nadcházejících měsících.
Napětí zvýšil i prezident USA Donald Trump, který prohlásil, že „vzdušný prostor nad Venezuelou“ by měl být považován za uzavřený. Neupřesnil však, zda jde o předzvěst vojenských operací. Venezuela přitom patří mezi klíčové producenty ropy v Jižní Americe, takže každé geopolitické riziko může mít přímý dopad na trh.
Dlouhodobější důsledky může mít i nově přijatý mechanismus OPEC+ pro hodnocení produkční kapacity členských států. Podle saúdského ministra energetiky má jít o technicky detailní a transparentní nástroj, který má platit od roku 2027. Cílem je férově určit základny pro budoucí kvóty a odměnit ty země, které investují do růstu kapacit. Tento krok může v budoucnu posílit stabilitu celého trhu a předejít sporům, které vedly např. k odchodu Angoly z organizace v roce 2024.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se aktuálně obchoduje na úrovni 59,22 USD. Po předchozím poklesu došlo k výraznému obratu trendu a cena prorazila nad klouzavé průměry EMA 50 (59,04 USD) i SMA 100 (58,59 USD), což signalizuje změnu krátkodobého sentimentu na býčí. Momentum je na úrovni 100,4, což potvrzuje rostoucí nákupní dynamiku. Naopak CCI se nachází na -29,6, což naznačuje mírné oslabení po předchozím prudkém růstu, ale stále zůstává mimo pásmo přeprodanosti.
Pokud cena udrží podporu v oblasti EMA 50, může být další cílovou úrovní hranice 60 USD, která představuje krátkodobou rezistenci. Naopak klíčová podpora se nachází v zóně kolem 58,60 USD.
Zdroj: xStation5
