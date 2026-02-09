NATGAS klesá o 6 % v důsledku změn v předpovědi počasí

Ceny zemního plynu na začátku nového týdne poklesly o více než 6 %. Oproti pátečnímu maximu cena nyní klesla až o 12 %. Trhy v současné době testují úroveň 3,2 USD/MMBtu, což představuje lokální minima z počátku minulého týdne. Pokud by tato podpora byla prolomena, ceny by dosáhly nejnižší úrovně od poloviny ledna, s potenciálem poklesu směrem k významné poptávkové zóně kolem 2,8–3,0 USD/MMBtu.
Hlavní faktory poklesu:
- Změna předpovědi počasí: Po lednové arktické vlně nyní meteorologické modely naznačují oteplovací trend v klíčových regionech USA (například na středozápadě a severovýchodě), což omezuje spotřebu plynu pro vytápění.
- Dynamika zásob: Poslední zpráva o stavu zásob odhalila masivní odběr ve výši 360 bcf (za týden končící 30. ledna). Nadcházející předpovědi teplot však naznačují významné snížení požadavků na vytápění v únoru.
- Zásoby: Zásoby zůstávají nad úrovní před rokem, ale mírně pod pětiletým průměrem.
- Slabší průmyslová poptávka: Sezónní pokles aktivity v chemickém a energetickém sektoru spolu s vysokou efektivitou skladování tlačí ceny dolů.
Zásoby a sezónnost Zásoby zůstávají relativně blízko pětiletému průměru. Prognózy naznačují, že spotřeba plynu od začátku února bude výrazně nižší, což by mělo vést k menším týdenním odběrům v budoucnu. Zdroj: EIA
Počet dnů s potřebou vytápění (HDD)
Odhadovaný počet dnů s potřebou vytápění pro 22. únor vzrostl směrem k pětiletému průměru. Přesto však historická sezónnost naznačuje zřetelný pokles potřeby vytápění ve druhé polovině února.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technický výhled
Ceny na začátku týdne prudce klesly. Pokud dojde k proražení podpory poblíž 3,2 USD, může se cena posunout směrem k další poptávkové zóně v rozmezí 2,8 až 3,0 USD/MMBtu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Ekonomický kalendář: Data NFP a report o zásobách ropy v USA 💡
Stříbro roste o 3 % 📈 Návrat býčího momenta u drahých kovů?
Ranní shrnutí: Dolar v pasti, všechny oči upřeny na NFP 🏛️ (11. února 2026)
Denní shrnutí: Slabá data z USA táhnou trhy dolů, drahé kovy znovu pod tlakem!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.