NATGAS se odráží o 2 % po výprodeji vyvolaném obavami z nejchladnějšího srpna za posledních 8 let ⛈️

15:38 13. srpna 2025

Futures na zemní plyn v USA (Henry Hub NATGAS) dnes rostou o téměř 2 % po předchozích dnech silného výprodeje. Včera ceny futures na zemní plyn klesly na nejnižší úroveň za posledních devět měsíců. Prognózy a formující se hurikán v Atlantiku by mohly dále ochladit teploty, což by snížilo poptávku po elektřině v USA. Odhady naznačují, že letošní srpen by mohl být nejchladnější v zemi za posledních osm let.

Pohled na předpovědi počasí v USA však naznačuje, že dnešní mírný růst pravděpodobně není tažen faktory souvisejícími s počasím. Prognózy se v posledních dnech výrazně nezměnily. Teploty na východním pobřeží USA zůstávají většinou v souladu nebo mírně pod sezónním průměrem (s výjimkou pobřeží Floridy), zatímco výhled pro Středozápad — i přes horké počasí — je daleko od extrémů.

Tato oblast USA je navíc méně zalidněná, takže potenciální růst poptávky po klimatizaci zůstává omezený i přes vysoké teploty. Podle údajů NatGasWeather přesahuje produkce zemního plynu v USA již několik měsíců 3 100 miliard kubických stop, což ukazuje na zdravou rovnováhu nabídky a poptávky. Dnešní mírný růst se tak zdá být více tažen technickými faktory než fundamenty.

Zdroj: CPC, NOAA

Zdroj:: NGI

Zdroj: xStation5

 

