Německá Norma prodává divizi vodního hospodářství americké firmě za miliardu dolarů

Německá průmyslová skupina Norma Group SE oznámila prodej své divize vodního hospodářství americké společnosti Advanced Drainage Systems, Inc. (ADS). Hodnota transakce činí přibližně 1 miliardu amerických dolarů.
Co Norma prodává a proč
Prodávaná část zahrnuje výrobky a systémy pro zavlažování, odvodnění a další infrastrukturu související s vodním hospodářstvím. Přibližně 90 % příjmů této divize pochází z USA, přičemž hlavními zákazníky jsou zemědělské podniky.
Norma uvádí, že prodej odpovídá její dlouhodobé strategii – soustředit se na své klíčové průmyslové a spojovací technologie. Díky odprodeji vodní divize chce firma zefektivnit strukturu a zlepšit finanční profil.
Finanční detaily a využití výnosu
Norma očekává čistý příjem z prodeje ve výši 620–640 milionů eur po odečtení nákladů, daní a dalších úprav.
-
300 milionů eur plánuje použít na snížení dluhu.
-
Až 70 milionů eur je určeno pro možné akvizice v rámci zbývajících obchodních segmentů.
-
Zbytek bude pravděpodobně vrácen akcionářům, například formou zpětného odkupu akcií.
Dopad na výhled a hospodaření
S ohledem na prodej aktualizuje Norma Group svůj výhled na rok 2025:
-
Tržby ze zbývajících aktivit (bez vodního segmentu) budou činit 810–830 milionů eur, zatímco dříve se očekávalo 1,1–1,2 miliardy eur.
-
Upravená provozní marže (EBIT) bude pouze 0–1 %, oproti předchozím 6–8 %, které zahrnovaly i výnosy z vodního byznysu.
Transakce by měla být dokončena v prvním čtvrtletí 2026, podléhá schválení regulačních úřadů. Od 1. října 2025 bude vodní divize v účetnictví Normy vykazována jako „ukončená činnost“.
Reakce trhu a širší dopad
Po oznámení transakce akcie Normy nejprve vzrostly o 4 %, ale poté klesly o 3,8 %. Smíšená reakce investorů odráží nejistotu ohledně ztráty velké části tržeb, ačkoli firma sníží zadlužení a zúží své zaměření. Pro ADS je akvizice příležitostí rozšířit své portfolio a posílit pozici na americkém trhu s vodní a zavlažovací infrastrukturou. Zdroj: xStation5
