NZDUSD: Prudké poklesy po holubičím postoji RBNZ 🎙️📄

Centrální banka Nového Zélandu (RBNZ) ponechala oficiální úrokovou sazbu (Official Cash Rate) beze změny na úrovni 2,25 % a zveřejnila vyvážené a opatrné prohlášení. Měnová politika zůstává akomodační a tón nebyl jestřábí, avšak byl mírně pevnější než v listopadu. Odráží zlepšený výhled růstu a vyšší důvěru v návrat inflace k cílové úrovni.
Postoj měnové politiky: akomodační, ale podmíněný
Výbor zdůraznil, že měnové podmínky zůstanou „po určitou dobu“ podpůrné. Tvůrci politiky se shodli, že příliš brzké stažení stimulu by mohlo ohrozit oživení a vyvolat riziko návratu inflace pod střed pásma cíle 1–3 %.
Klíčové body z prohlášení:
-
OCR ponechána na 2,25 % (jednomyslné rozhodnutí).
-
Inflace nedávno překročila cílové pásmo 1–3 %, očekává se však rychlý návrat zpět do pásma.
-
Inflace by se měla během příštích 12 měsíců stabilizovat poblíž 2 % (střed cíle).
-
Ekonomika stále vykazuje výraznou nevyužitou kapacitu (záporná produkční mezera).
-
Růst mezd zůstává mírný; jádrová inflace je pod kontrolou.
-
Normalizace politiky bude postupná a závislá na dalším posilování oživení.
Aktualizovaná trajektorie OCR byla ve srovnání s listopadem mírně upravena výše, což naznačuje možnost dřívějšího zvýšení sazeb, než se dříve předpokládalo. Tato informace však NZD nepodpořila a měna během seance prudce oslabila.
Inflační výhled: návrat k cíli
Meziroční inflace CPI vzrostla na konci roku 2025 přibližně na 3,1 %, čímž překročila horní hranici cílového pásma. Nárůst byl tažen zejména cenami potravin, náklady na elektřinu a volatilními složkami obchodovatelných statků. Banka zůstává přesvědčena, že inflace se vrátí směrem ke 2 %. Rizika pro inflaci jsou hodnocena jako vyvážená.
Růst a trh práce: oživení probíhá, ale nerovnoměrně
RBNZ označila oživení za počáteční, avšak stabilní. Růst podporují vysoké ceny komodit a předchozí snížení sazeb, dynamika však zůstává napříč sektory nerovnoměrná. HDP se po poklesu v polovině roku 2025 zotavuje a nezaměstnanost zůstává zvýšená (okolo 5,4 %), ale stabilizuje se.
Tisková konference – klíčová vyjádření guvernérky Anny Breman
Guvernérka Anna Breman zachovala opatrný tón a distancovala se od interpretací naznačujících bezprostřední zahájení cyklu zvyšování sazeb. Ve funkci guvernérky RBNZ působí od loňského prosince.
Hlavní sdělení:
-
Trajektorie OCR je podmíněná, nejde o závazek.
-
Zvýšení sazeb do konce roku je možné, ale není plánováno.
-
Banka nehodlá sazby zvyšovat, dokud neuvidí jasně silnější růst a inflační tlaky.
-
Případné zpřísnění bude postupné.
-
Zvýšení sazeb ve čtvrtém čtvrtletí není plně zakotveno v projekcích.
-
Neočekává se prudký růst cen nemovitostí.
Komunikace byla zjevně zaměřena na to, aby trh nezapočítával agresivní cyklus zpřísňování.
Reakce trhu
Navzdory mírně vyšší trajektorii sazeb trh vyhodnotil sdělení spíše jako holubičí než jestřábí. Novozélandský dolar po rozhodnutí výrazně oslabil.
-
NZD byl nejslabší hlavní měnou dne, když vůči měnovému koši oslabil přibližně o 0,6–0,9 %.
-
NZDUSD během seance klesl zhruba o 0,92 %.
Reakce trhu naznačuje, že investoři byli připraveni na silnější signál zpřísnění, místo toho však obdrželi sdělení zdůrazňující trpělivost a závislost na datech.
