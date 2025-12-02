Obranné akcie pod tlakem; trhy vyčkávají na výsledek jednání v Moskvě 🏛️

Finanční trhy dnes zaujaly vyčkávací postoj a sledují výsledky jednání mezi zvláštním vyslancem USA Stevenem Witkoffem a Vladimirem Putinem. Jakékoli náznaky pokroku v rozhovorech se okamžitě promítají do pohybů eura, evropských indexů i akcií v průmyslovém a obranném sektoru. Investoři zohledňují rostoucí pravděpodobnost alespoň rámcové dohody či trvalejšího příměří, které by mohlo zásadně změnit vnímání rizikových prémií v Evropě.
Zároveň však skutečnost, že trh stále více počítá s optimističtějším řešením konfliktu, působí jako brzda pro akcie evropských obranných firem. Po měsících, kdy obranný sektor těžil z rekordních objednávek a rostoucích výdajů na obranu, vyvolala vlna zpráv o mírových iniciativách vybírání zisků a korekci oborových indexů – a to navzdory tomu, že na bojišti zatím žádný zásadní průlom nenastal.
Co lze od dnešních jednání očekávat?
Na stole jsou dva možné scénáře. Prvním je, že Putin odmítne mírový plán prezidenta Donalda Trumpa. Tržní reakce by byla opačná než minulý týden – posílení eura, měn „první linie“ včetně polského zlotého a růst širšího evropského trhu (s výjimkou komoditních, průmyslových a obranných akcií). Druhým scénářem je, že Putin naznačí ochotu jednat. Na první pohled pozitivní zpráva, ale nikoli jednoznačně. Putin má motivaci zahájit jednání, aniž by okamžitě přistoupil na podmínky dohody. Vzhledem k tomu, že Ukrajina už vyjádřila ochotu jednat, má Rusko zájem protahovat proces, aby získalo další ústupky.
Je také třeba připomenout, že i 30denní částečné příměří dosažené v březnu bylo prakticky okamžitě porušeno. Ani mírová dohoda podepsaná všemi stranami tedy nemusí obstát v závěrečné zkoušce.
Akcie německého obranného giganta Rheinmetall (RHM.DE) dnes oslabují a zůstávají pod 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (zlatá křivka v grafu). Zajímavé je, že tato technická úroveň nebyla trhem testována od listopadu 2024. Zdroj: xStation
