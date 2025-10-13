OpenAI oznamuje partnerství s Broadcomem. Akcie společnosti prudce rostou!

- Pro Broadcom představuje tato průlomová dohoda upevnění role klíčového hráče v oblasti AI infrastruktury.
Společnost OpenAI oznámila strategické partnerství se společností Broadcom, jehož cílem je vývoj a nasazení prvních vlastních čipů pro umělou inteligenci. Tento krok reaguje na rychle rostoucí výpočetní nároky OpenAI při vývoji pokročilých generativních modelů, jako je ChatGPT. Nové čipy mají být uvedeny do provozu ve 2. polovině roku 2026 a nabídnou kombinovaný výkon 10 gigawattů – více než pětinásobek výkonu Hooverovy přehrady a dostatek energie pro napájení přes 8 milionů domácností v USA. Po oznámení dohody akcie Broadcomu na úvod obchodování vyskočily o téměř 8 %!
Dle dohody bude OpenAI zajišťovat návrh grafických procesorů (GPU), zatímco Broadcom převezme technický vývoj, výrobu a integraci do serverových a datových center. Nové systémy budou nasazeny jak v interních provozech OpenAI, tak v datových centrech externích partnerů. Celá infrastruktura bude založena na síťových technologiích Broadcomu, včetně Ethernetových řešení, která mohou představovat reálnou alternativu k dnes dominantnímu standardu od Nvidie.
Tato dohoda zapadá do širší strategie OpenAI omezit závislost na omezené nabídce a vysokých cenách čipů od Nvidie. Již dříve OpenAI podepsala smlouvu s AMD na kapacitu 6 GW a spolupracuje také s Nvidií na infrastruktuře o výkonu dalších 10 GW. Celkem tak má OpenAI nasmlouvaný výpočetní výkon 26 gigawattů, což je více než celková letní spotřeba elektřiny ve městě New York.
Pro Broadcom představuje tato zakázka jednu z největších a nejprestižnějších v historii firmy. Společnost, která byla dosud známá především výrobou síťových čipů a telekomunikačních řešení, se nyní stává významným hráčem na trhu infrastruktury pro umělou inteligenci. Od konce roku 2022 se akcie Broadcomu nacházejí v silném uptrendu, když jejich hodnota vzrostla téměř šestinásobně. Navíc tržby firmy rostou kvartál po kvartálu a každá výsledková zpráva potvrzuje rostoucí význam segmentu AI čipů. Partnerství s OpenAI tak dále posiluje Broadcom jako hlavního příjemce globálního boomu umělé inteligence.
