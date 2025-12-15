Pravidelný výhled měnových trhů (15. 12. 2025)

EUR/USD: Fed snížil sazby, ale dot plot zchladil očekávání
Minulý týden bylo pro EUR/USD klíčové hlavně FOMC. Fed snížil sazby do pásma 3,50 až 3,75 % a projekce podpořily scénář soft landingu, když růst pro rok 2026 revidoval výše na 2,3 % a inflaci níže na 2,4 %. Zároveň dot plot naznačil pouze jeden další cut v roce 2026, což trh částečně četl jako „hawkish cut“. Trh práce poslal smíšený signál, JOLTS vzrostl na 7,67 mil. a ukázal stále solidní poptávku po pracovní síle. Týdenní žádosti o podporu vzrostly na 236 tisíc, což naznačuje mírné ochlazení trhu práce, a Employment Cost Index zpomalil na 0,8 %, což snižuje tlak z mzdových nákladů. V eurozóně se sledovala hlavně inflace. V Německu vyšla CPI 2,3 % a ve Španělsku vyšel HICP na 3,2 %, tedy mírně nad odhadem, ale bez zrychlení proti předchozímu měsíci. Takže prostor pro rychlejší otočení rétoriky ECB zůstává omezený.
Výhled pro následující týden: Středem pozornosti bude především dění v USA, protože po posledním snížení sazeb Fedu bude trh znovu přeceňovat, jak rychle může přijít další uvolňování. V úterý dorazí balík dat z trhu práce a maloobchodu, kde slabší čísla typicky tlačí dolů výnosy a oslabují dolar. Ve čtvrtek přidá klíčový impuls listopadová inflace CPI, která může rozhodnout, jestli trh začne více respektovat jestřábější interpretaci výhledu, nebo se vrátí k agresivnějším sázkám na pokles sazeb. Z evropské strany budou důležité předběžné PMI, Ifo a finální HICP, protože slabší aktivita by dál tlačila investory k opatrnému pohledu na růst v eurozóně. Ve čtvrtek zasedá ECB, sazby se čekají na 2,15 % u refinanční a 2,00 % u depozitní, ale kurz může významně rozhýbat hlavně tón Lagardeové a signály k dalším krokům. Pro tento týden očekáváme obchodování v pásmu 1,161 až 1,182.
EUR/CZK: Lepší průmysl a nižší inflace držely korunu pevnější
Minulý týden korunu podpořila domácí data. Průmyslová výroba za říjen vzrostla na 1,1 % y/y, obchodní bilance zůstala v přebytku 26 mld. Kč a nezaměstnanost klesla na 4,6 %, což potvrzuje sílu české ekonomiky. Inflace v listopadu spadla na 2,1 % y/y z 2,5 %, takže ČNB má komfort postupovat se sazbami opatrně a bez tlaku na uvolňování, což pro kurz znamená větší stabilitu.
Výhled pro následující týden: V Česku budou v centru pondělní data běžného účtu, která již zveřejnila. Skončila přebytkem 16.83 mld. Kč oproti očekávání 17.0 mld. Kč. Dále bude pozornost směřovat na úterní výrobní ceny, které napoví, jak silné jsou nákladové tlaky v průmyslu a jak rychle se tlumí cenová setrvačnost v ekonomice. Hlavní událostí ale bude čtvrteční zasedání ČNB, kde se čeká stabilita na 3,50 %, přičemž pro kurz bude důležitější doprovodný komentář než samotné rozhodnutí. Pokud banka potvrdí opatrný přístup a neotevře dveře rychlejšímu snižování sazeb, zůstane pro korunu podpůrný úrokový diferenciál. Naopak více holubičí rétorika by mohla část této výhody zmenšit a zvýšit citlivost na globální náladu. Do hry zároveň vstoupí ECB a americké CPI, které mohou přes sentiment a eurový výnosový vývoj ovlivnit i region. Pro tento týden očekáváme obchodování v pásmu 24.00 až 24.50.
USD/JPY: Slabší japonský růst proti opatrnějšímu Fedu
Minulý týden se japonský jen dostal pod tlak po slabším HDP za 3Q, které dopadlo hůř než odhad, anualizovaně -2,3 % a mezikvartálně -0,6 %, což komplikuje argument pro rychlejší utahování BoJ. Americká strana naopak nabídla „cut s jestřábím podtónem“, když Fed sice snížil sazby do pásma 3,50 až 3,75 %, ale dot plot ukázal opatrnější trajektorii dalšího uvolňování, takže úrokový diferenciál zůstává pro pár stále klíčový.
Výhled pro následující týden: Pozornost se postupně přesune k pátečnímu rozhodnutí Bank of Japan a následné tiskové konferenci, kde se čeká zvýšení sazby na 0,75 % z 0,50 %. Pro trh bude zásadní, jestli BoJ krok doprovodí i signálem pokračující normalizace, protože to by podpořilo posílení jenu přes růst domácích výnosů. Naopak opatrnější tón, případně snaha brzdit očekávání dalších kroků, může část efektu zvýšení sazby vymazat. Do obchodování zároveň promluví americká CPI, která může hýbat výnosy a tím může způsobit i zvýšenou volatilitu na páru. Pro tento týden očekáváme obchodování v pásmu 153 až 160.
GBP/USD: Slabší růst v Británii, libra zůstala citlivá na sazby
Minulý týden libře nepomohla hlavně čísla o růstu, říjnový HDP klesl o - 0,1 % meziměsíčně a meziročně zůstal na 1,1 %, přičemž zaostal za očekáváním. Navíc se obchodní deficit prohloubil na -22,54 mld. GBP. Průmyslová výroba sice překvapila lepším meziměsíčním růstem, ale celkový mix dat držel pozornost u toho, jak bude BoE číst zpomalování ekonomiky, a vystoupení guvernéra Baileyho trh udrželo citlivý na signály k sazbám.
Výhled pro následující týden: Libra bude reagovat hlavně na kombinaci inflace a měnové politiky. V úterý přijdou data z trhu práce a předběžné PMI, které ukážou, jestli se ekonomika drží nad hranou stagnace, nebo se dál drolí aktivita. Ve středu dorazí listopadová inflace CPI, která nastaví očekávání před čtvrteční Bank of England, kde se očekává snížení sazby na 3,75 % ze 4,00 %. Pro kurz bude klíčové nejen rozhodnutí, ale i rozložení hlasů v MPC, zápis a tón Baileyho, tedy jestli půjde o jednorázový krok, nebo začátek rychlejší série. V pátek pak maloobchodní tržby doplní obrázek o kondici spotřebitele. Zároveň ale platí, že čtvrteční americký CPI může na GBP/USD krátkodobě přebít i domácí britská témata přes pohyb dolaru a výnosů. Pro tento týden očekáváme obchodování v pásmu 1.318 až 1.362.
