Oracle: Euforie po výsledcích, firma roste o 30 % 📈

Oracle si získal pozornost trhu svými výsledky. Ještě před otevřením trhu akcie rostou o více než 30 %, což firmě přidává na tržní kapitalizaci přes 200 miliard dolarů. Ačkoliv společnost nesplnila očekávání trhu ohledně EPS a tržeb, detaily reportu ukazují, proč byla reakce trhu tak euforická.
Po společnosti Broadcom a Alphabet trh nyní posouvá Oracle na další historické maximum (ATH). Silná série výsledků technologických firem jako by neměla konce.
Analytický konsenzus předpokládal EPS na úrovni 1,48 USD a tržby 15 miliard USD. Oba ukazatele skončily pod odhady – zveřejněná čísla byla EPS 1,47 USD a tržby 14,9 miliardy USD.
Je však třeba připomenout, že trh již zohlednil — zejména sezónní — pokles výsledků oproti předchozím číslům 1,70 USD a 15,9 miliardy USD.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Co tedy vedlo trh k tak euforické reakci na valuaci firmy?
Ačkoli celkové tržby byly pod očekáváním, pro investory se klíčovým faktorem ukázala jejich struktura. Především:
-
Růst tržeb z IaaS (Cloud Infrastructure): impozantní meziroční nárůst o 55 %
-
Růst tržeb ze SaaS (Cloud Applications): meziročně +11 %
Navíc společnost oznámila obrovský objem budoucích zakázek (RPO), který dosáhl 455 miliard USD, což představuje meziroční růst o 359 %!
Takto extrémní zajištění budoucích příjmů nejen ospravedlňuje vysoké valuace firmy, ale zároveň naplňuje i ty nejoptimističtější růstové scénáře.
Zvýšený zájem investorů přilákala také zmínka o projektu „Stargate“ – projektu v hodnotě 500 miliard USD, na kterém Oracle spolupracuje s OpenAI. A tím to nekončí – firma zmínila i lukrativní spolupráci s technologickými giganty.
Tržby z oblasti „Multi-Cloud“ – tedy partnerství s AWS, Google Cloud a Azure – vzrostly 15násobně meziročně.
To poukazuje na zajímavý trend mezi lídry odvětví, kteří čím dál častěji volí spolupráci namísto konkurence.
Pozitivní překvapení přinesly také kapitálové výdaje: ty vzrostly z 25 miliard na 35 miliard USD, což ukazuje, že Oracle nemá v úmyslu zpomalit své extrémně dynamické tempo růstu.
Analytici a komentátoři se shodují, že jde o strategický a historický milník v historii společnosti. Oracle ukázal, že transformace z lídra v oblasti databází na silného hráče v cloudu i databázích není jen možná – ale již se děje v realitě.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.