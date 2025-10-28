Palo Alto Networks představuje bezpečnostní sadu s umělou inteligencí pro boj s moderními kyberútoky

-
Palo Alto Networks představilo nové AI bezpečnostní nástroje včetně Cortex Cloud 2.0 a Prisma AIRS 2.0.
Produkty cílí na ochranu AI aplikací a cloudové infrastruktury před stále sofistikovanějšími útoky.
Nová platforma AgentiX nabízí centralizované řízení rizik, ale její plné spuštění se očekává až v roce 2026.
Společnost Palo Alto Networks uvedla novou generaci kybernetických bezpečnostních produktů poháněných umělou inteligencí, což znamená významný posun v obraně podniků proti stále sofistikovanějším útokům.
Inovace v kyberbezpečnosti
Mezi novinkami je cloudová bezpečnostní platforma Cortex Cloud 2.0 a produkt Prisma AIRS 2.0 pro zabezpečení AI aplikací, který integruje technologie od nedávno získané společnosti Protect AI. Platforma Cortex Cloud 2.0 přináší také agentickou technologii AgentiX a jednotné centrum pro sledování rizik napříč cloudovými poskytovateli.
Proč je to důležité
Trh s kyberbezpečností čelí rostoucím útokům zaměřeným na infrastrukturu a AI systémy — nikoliv jen na tradiční koncové body. Generální ředitel Nikesh Arora upozornil na incidenty, kde útočníci využívali zranitelnosti sdíleného kódu a infrastruktury. Palo Alto vycvičilo své bezpečnostní agenty na 1,2 miliardy reálných incidentů a klade důraz na to, že automatizace bude existovat s lidským dohledem.
Strategické důsledky
Pro podniky znamenají tyto produkty prohloubení bezpečnostní strategie, která nyní pokrývá cloud, aplikace i infrastrukturu jednotným způsobem. Pro Palo Alto jde o posílení pozice poskytovatele komplexních bezpečnostních řešení v době nástupu rizik spjatých s umělou inteligencí. Přesto je nutné sledovat riziko implementace — samostatná platforma AgentiX má být uvedena až na začátku roku 2026.
