Pinterest pod tlakem: Cla brzdí reklamní rozpočty velkých retailerů

Akcie Pinterestu klesly o více než 20 % kvůli slabšímu výhledu tržeb.
Velcí američtí retaileři omezují reklamní výdaje kvůli celní nejistotě.
Konkurence v digitální reklamě výrazně sílí (Meta, TikTok, Google, OpenAI).
Firma čelí restrukturalizaci a tlaku na krátkodobou výkonnost.
Akcie společnosti Pinterest se v předobchodní fázi propadly o více než 20 % poté, co firma varovala, že její výhled tržeb bude negativně ovlivněn omezením reklamních výdajů ze strany velkých amerických maloobchodníků. Ti podle společnosti reagují na nejistotu vyvolanou novými celními opatřeními a omezují marketingové rozpočty.
Společnost zároveň nedávno oznámila, že propustí méně než 15 % zaměstnanců, což je součást restrukturalizace obchodních týmů. Finanční ředitelka upozornila, že tento krok může krátkodobě narušit výkon firmy. Varování tak přichází v době, kdy je reklamní segment v retailu již pod tlakem slabší poptávky.
Konkurenční prostředí se navíc výrazně zostřuje. Meta nedávno zdůraznila silnou dynamiku v oblasti e-commerce reklamy, TikTok ustál regulační tlak v USA a OpenAI vstoupila na trh s reklamními formáty v ChatGPT. Google mezitím posiluje svou pozici v online nakupování prostřednictvím AI nástrojů, což dále zvyšuje tlak na menší hráče.
Akcie Pinterestu tak směřují k nejnižším úrovním od dubna 2020 a pokud by předobchodní ztráty přetrvaly, společnost by mohla přijít o více než 2 miliardy dolarů tržní kapitalizace z aktuální hodnoty kolem 12,5 miliardy USD.
Z pohledu ocenění se titul obchoduje přibližně za 9,5násobek očekávaného zisku, což je podobná úroveň jako u Snapu, avšak výrazně nižší než u Redditu či Mety. Investoři tak zvažují, zda nižší násobek odráží příležitost, nebo spíše zvýšené riziko zpomalujícího růstu.
Pinterest se snaží diverzifikovat své příjmy, například akvizicí reklamní technologické společnosti tvScientific a expanzí do televizní reklamy. Krátkodobě však zůstává klíčovým faktorem vývoj reklamních rozpočtů velkých retailerů a schopnost firmy udržet konkurenceschopnost v rychle se měnícím prostředí digitální reklamy.
Graf PINS.US (D1)
Zdroj: xStation5
