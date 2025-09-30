Pobřeží slonoviny plánuje zvýšit výkupní cenu kakaa – může překonat Ghanu

Největší světový producent kakaa, Pobřeží slonoviny, plánuje výrazné navýšení výkupní ceny pro farmáře v sezóně 2025–2026, která začne 1. října. Podle zdrojů obeznámených se situací navrhuje regulační úřad Le Conseil Café-Cacao (CCC) zvýšit cenu z 2 200 na 2 800 západoafrických franků (cca 5 USD) za kilogram, tedy o více než 27 %.
Taková cena by výrazně překonala aktuální výkupní cenu v Ghaně, která nedávno vzrostla o 4,2 % na 50,45 cedis (4,07 USD). Ghana je přitom druhým největším producentem kakaa na světě, a rozdíl v cenách by mohl výrazně ovlivnit tok kakaových bobů v regionu.
Vyšší výkupní ceny motivují farmáře, aby dodávali úrodu do oficiálních skladů místo spekulací, hromadění zásob nebo pašování do sousedních zemí, kde dostanou více zaplaceno. Právě pašování je v regionu dlouhodobým problémem – v sezóně 2024–2025 bylo podle odhadů z Pobřeží slonoviny nelegálně vyvezeno 100 000 až 150 000 tun kakaa.
CCC očekává, že v nadcházející hlavní sezóně, která potrvá od října do března, bude sklizeň činit přibližně 1,35 milionu tun, což je jen mírný pokles oproti 1,4 milionu tun v předchozím roce.
I přes předpokládaný globální přebytek v sezóně 2025–2026 zůstává trh s kakaem napjatý a ceny zůstávají výrazně nad historickými průměry. Proto budou dodávky z klíčových západoafrických zemí pečlivě sledovány obchodníky a zpracovateli po celém světě.
Oficiální oznámení nové výkupní ceny se očekává ve středu, přičemž konečné rozhodnutí má učinit prezident Alassane Ouattara. Pokud návrh projde, půjde o jeden z nejvýraznějších kroků k posílení domácího výkupu a omezení ztrát způsobených pašováním.
Graf COCOA (H4)
Cena kakaa pokračuje v sestupném trendu a aktuálně se obchoduje na úrovni 6 774 USD, tedy na hraně důležité podpůrné zóny, která byla několikrát testována v minulosti a je vyznačena fialovým obdelníkem. Tato oblast představuje klíčovou technickou podporu, kde v minulosti docházelo k obratu směrem vzhůru.
Cena se momentálně drží pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (7 210 USD) i SMA 100 (7 557 USD), což potvrzuje pokračující medvědí momentum. %R (Williams %R) klesl pod hodnotu -80, čímž vstoupil do zóny přeprodanosti (aktuálně -83), a podobně momentum oscilátor ukazuje velmi nízké hodnoty, což poukazuje na slábnoucí dynamiku poklesu.
Z technického hlediska je další vývoj na ceně kakaa nyní závislý na reakci trhu na současnou podpůrnou zónu. Pokud se cena udrží nad touto hladinou, může dojít ke krátkodobému obratu a korekci směrem k 7 200–7 500 USD. Naopak průraz pod tuto úroveň by otevřel prostor pro hlubší pokles, s dalšími potenciálními cíli až u hladin kolem 6 000 USD.
Zdroj: xStation5
