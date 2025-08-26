Politická krize ve Francii – Hlasování o důvěře 8. září jako klíčový zlom

Francouzský premiér François Bayrou oznámil, že 8. září předloží svou vládu hlasování o důvěře v Národním shromáždění, a to po svém obecném prohlášení o rozpočtových směrech. V případě, že by vláda důvěru nezískala — což by bylo poprvé v rámci Páté republiky — musela by podat demisi. Vzhledem k současné patové situaci v parlamentu by se pak rozpuštění Národního shromáždění jevilo jako nevyhnutelné, čímž by hrozilo opětovné uvržení země do politického patu a další zpoždění přípravy rozpočtu na rok 2026.
Postoje politických stran
Na levici je očekáváno, že La France Insoumise (radikální levice) a Europe Écologie-Les Verts (zelená levice) budou podle očekávání hlasovat proti důvěře. Klíčovou roli však sehrává postoj Socialistické strany. Ačkoli předseda socialistické frakce v Národním shromáždění Boris Vallaud a první tajemník PS Olivier Faure již vyjádřili nesouhlas, nelze vyloučit probíhající jednání s vládou. Rekonstrukce kabinetu, která by zahrnovala socialisty, a stažení návrhu na zrušení dvou státních svátků by mohly jejich postoj změnit.
Na pravici se Rassemblement National nachází v citlivé situaci. Doposud se vyhýbal svrhnutí vlády tím, že nepodporoval návrhy na vyslovení nedůvěry. Hlasování o důvěře má však zcela jinou symbolickou váhu: podpora vlády by podkopala jeho obraz obránce pracujících a střední třídy. Takový krok je politicky neudržitelný, a proto se očekává, že RN bude hlasovat proti důvěře.
Parlamentní matematika
Ze 577 poslanců je již jisté, že nejméně 264 se postaví proti vládě — stále však chybí k dosažení potřebné většiny 289 hlasů. Pokud by se k opozici přidala i Socialistická strana, celkový počet hlasů by vzrostl na 330, což by pád vlády učinilo nevyhnutelným. I pouhé zdržení se socialistů by vládu ohrozilo, protože potřebná většina by se snížila na 256 hlasů. Socialistická strana tak drží klíč k výsledku hlasování 8. září.
Zdroj: French National Assembly / Toute l'Europe
Riziko rozpočtové paralýzy
Scénář, který trhy aktuálně očekávají nejvíce, počítá s vyslovením nedůvěry, následnou demisí vlády, rozpuštěním Národního shromáždění a vypsáním nových voleb. Takový vývoj by však přinesl dlouhé období nejistoty: svolání nového shromáždění by zabralo téměř měsíc, načež by následovalo několik dní potřebných k vytvoření vlády. Proces tvorby rozpočtu by pak musel začít téměř od nuly, čímž by se nebezpečně posunul harmonogram rozpočtu na rok 2026.
Takové zpoždění by zvýšilo politické a sociální napětí a zároveň i riziko tzv. „prázdného roku,“ který by vykolejil francouzskou trajektorii snižování dluhu. Výnos desetiletého francouzského OAT se již nyní blíží 3,6 %, což je úroveň technické rezistence. Její prolomení by mohlo vyvolat nekontrolovaný nárůst výnosů právě ve chvíli, kdy se očekává, že obsluha dluhu se do roku 2027 stane největší položkou státního rozpočtu.
Reakce trhu
Nejvíce zasaženy jsou banky a pojišťovny. Société Générale klesla o 8,20 % a Crédit Agricole o 6,01 %, protože jsou vystaveny jak úrokovému riziku (rostoucí výnosy snižují hodnotu držených státních dluhopisů), tak i úvěrovému riziku (rostoucí obavy o schopnost státu splácet závazky). Pod tlakem jsou i stavební a infrastrukturní společnosti závislé na domácí ekonomice: akcie Vinci, Bouygues a Saint-Gobain zaznamenaly prudký pokles.
Naopak sektory orientované na mezinárodní trhy, jako je luxusní zboží a zdravotnictví, zůstávají odolné. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi a Kering si udržely stabilní vývoj, čímž potvrdily svou roli bezpečných přístavů v obdobích politické a finanční nestability.
FRA40 (H4)
Zdroj: xStation5
