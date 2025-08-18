Pomalé tempo mletí kakaa v Pobřeží slonoviny signalizuje hlubší problémy v kvalitě úrody

Podle údajů sdružení vývozců GEPEX došlo v červenci 2025 k výraznému meziročnímu poklesu zpracování kakaa v Pobřeží slonoviny o 31,2 %, když objem mletí činil pouze 39 301 metrických tun. Hlavními důvody jsou špatná kvalita kakaových bobů a nízké výnosy z prostřední sklizně, které nutí zpracovatele odmítat značné množství suroviny.
Za období od začátku sezóny 2024/25 v říjnu do konce července činil celkový objem zpracovaného kakaa 515 055 tun, což je o 4 % méně než ve stejném období minulý rok. Ředitel jedné z mezinárodních zpracovatelských společností se sídlem v San Pedru uvedl, že kakaové boby letošního roku jsou méně tučné a mají vyšší kyselost, což výrazně omezuje jejich využitelnost.
Situaci zhoršuje i vývoj přílivu bobů do hlavních přístavů. Mezi 1. dubnem a 17. srpnem 2025 dorazilo do přístavů Abidžan a San Pedro pouze 350 000 tun kakaa, což představuje pokles o 30 % oproti loňským 500 000 tunám.
Zpracovatelé navíc upozorňují, že jejich zásoby jsou prakticky vyčerpané, a pro návrat k běžné úrovni mletí — okolo 58 000 tun měsíčně — bude potřeba agresivně nakupovat boby již od října, kdy začne hlavní sklizeň. Očekávají, že kvalitní úroda jim umožní obnovit zásoby a stabilizovat produkci.
Údaje GEPEX zahrnují šest největších zpracovatelů, včetně firem Barry Callebaut, Olam a Cargill. Pobřeží slonoviny má celkovou kapacitu zpracování přibližně 750 000 tun ročně a patří jak k největším světovým producentům kakaa, tak i ke klíčovým hráčům v jeho zpracování spolu s Nizozemskem.
Současný vývoj může mít vliv na globální trh s kakaem i čokoládou, neboť přetrvávající problémy s kvalitou a objemem dodávek z největší světové produkční země mohou zvýšit tlak na ceny i dostupnost výrobků.
Graf Cocoa (H4)
Aktuálně se kakao bchoduje na hodnotě 8370 USD, a to pod klouzavým průměrem EMA 50 (8434 USD) i SMA 100 (8259 USD), což naznačuje přetrvávající nejistotu na trhu. Po prudkém poklesu se cena pokusila o odraz směrem vzhůru, čímž došlo k proražení SMA 100 (modrá) a na krátkou chvíli i k proražení EMA 50 (oranžová). CCI (Commodity Channel Index) se nachází na hodnotě -68,8, což ukazuje na slabé momentum. Objemy obchodů zůstávají relativně utlumené, což může značit vyčkávání investorů na nové fundamentální impulsy. Současná technická situace je neutrální až mírně negativní, přičemž pro potvrzení obratu bude klíčové, zda cena dokáže stabilně prorazit nad 8500 USD a udržet se nad EMA 50.
Zdroj: xStation5
