Praskla bublina na trhu s drahými kovy❓ STŘÍBRO kleslo o více než 33 % během jediného dne 🚨

Zlato a stříbro dnes zažívají bezprecedentní propady a uzavírají nejhorší den ve své moderní obchodní historii. Zlato odepsalo více než 12 % své hodnoty a propadlo se na 4 716 USD za unci. Ještě hůře dopadlo stříbro, které se zřítilo až o 34 % na 76,5 USD za unci – jde o nejhorší denní procentuální pokles v historii obchodování s tímto kovem, čímž překonalo i slavný krach bratrů Huntových z 80. let. Trh přišel během jediného dne o téměř 10 bilionů USD tržní kapitalizace, což jasně signalizuje prasknutí spekulativní bubliny, která se formovala v posledních měsících zběsilého býčího trendu poháněného obavami z inflace, politickou nejistotou a masivními nákupy centrálních bank.
Navzdory prudké korekci zůstávají současné cenové hladiny historicky velmi vysoké – zlato na 4 716 USD za unci je stále nepředstavitelně vysoká cena ve srovnání s minulými roky. Analytici upozorňují na technickou podporu pod úrovní 4 000 USD, kde by mohli vstoupit dlouhodobí investoři a „silné ruce“ připravené využít poklesu k nákupům. Trh nyní vyčkává na několik klíčových událostí: rozhodnutí Donalda Trumpa ohledně Íránu, verdikt Nejvyššího soudu ve věci cel a první veřejná vyjádření Kevina Warsha jako nově zvoleného šéfa Fedu, která mohou naznačit nový směr měnové politiky.
Zdroj: xStation
STŘÍBRO aktuálně testuje dlouhodobou podporu v podobě 50denního klouzavého průměru EMA.
Zdroj: xStation
