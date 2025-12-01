Pravidelný výhled měnových trhů

EUR/USD: Slabší Evropa versus odolnější dolar
Minulý týden euro oslabilo po zveřejnění německého indexu Ifo a dalších dat, která znovu potvrdila slabý růst a utlumenou důvěru v jádru eurozóny. Dolar naopak podpořila sada amerických čísel v čele s PPI, maloobchodními tržbami a spotřebitelskou důvěrou. Tento mix ukázal, že cenové tlaky postupně slábnou, zatímco spotřebitelská poptávka i celková aktivita americké ekonomiky zůstávají silné. Kontrast mezi pomalejší Evropou a odolnější USA tak dál hraje ve prospěch dolaru.
Výhled pro následující týden: V eurozóně už nám zveřejnily výrobní PMI, který vyšly pod očekáváním trhu. Klíčové budou také službové PMI, která se zveřejňují ve středu. V úterý bude trh očekávat předběžnou inflaci HICP a jádrovou inflaci. Pozornost bude také směřovat k pátečnímu HDP za Q3. Na straně dolaru bude tento týden velmi rušno. Trh se bude soustředit na pondělní ISM Manufacturing PMI, středeční ADP Non Farm Employment Change a ISM Services PMI, čtvrteční nové žádosti o podporu a páteční jádrový PCE a průzkumy University of Michigan. Základní scénář počítá s tím, že tato data potvrdí jen postupné ochlazování ekonomiky a inflaci, která se pomalu přibližuje k dvouprocentnímu cíli, což by Fedu umožnilo držet sazby na vyšších úrovních delší dobu. Výrazně slabší čísla by naopak urychlila sázky na dřívější a razantnější snižování Isazeb, stlačila americké výnosy a snížila atraktivitu dolaru. Očekáváme, že se EUR/USD bude většinu času obchodovat v pásmu 1,149 až 1,170.
EUR/CZK: Koruna stabilní, domácí data v popředí
Koruna v uplynulém týdnu ustála slabší čísla z eurozóny bez výraznější volatility. Domácí HDP za Q3 vyšlo pozitivněji, než trh očekával a udržel českou ekonomiku mezi těmi rychlejšími ve srovnání s dalšími zeměmi EU. Do kurzu se promítl i dřívější pokles PPI a slábnoucí inflace. ČNB není pod tlakem, aby snižovala sazby, což pomáhá koruně držet se na silnějších úrovních díky stabilnímu úrokovému diferenciálu proti eurozóně.
Výhled pro následující týden: V centru pozornosti budou tento týden domácí data. Dnes ráno už nám zveřejnil listopadový výrobní PMI, který pozitivně překvapil trh. Ve čtvrtek se očekává, že vyjde listopadový index spotřebitelských cen a v pátek maloobchodní tržby bez motorových vozidel za říjen. Silnější data by podpořila scénář stability sazeb naznačený zástupci ČNB, který by byl z hlediska síly koruny pozitivní. Slabší sada dat by zvýšila citlivost koruny na zhoršení globální nálady. Ta zároveň nepřímo reaguje na stejná evropská a americká čísla jako EUR/USD. Zejména na úterní inflaci HICP v eurozóně. Nadále počítáme s obchodováním v pásmu 24,00 až 24,40, s mírně vyšším rizikem směrem k slabší koruně.
USD/JPY: Jen pod tlakem rozdílu sazeb, trh sleduje BoJ
U japonského jenu byla hlavní domácí událostí tokijská inflace Tokyo Core CPI kolem 2,8 % meziročně, tedy nad cílem BoJ, ale bez výrazného překvapení. V pozadí zůstává velký fiskální balík japonské vlády, zatímco na straně dolaru působí stejná robustnější americká data jako u EUR/USD. Kombinace velmi uvolněné politiky BoJ a vyšších amerických výnosů tak dál udržuje jen pod tlakem.
Výhled pro následující týden: Klíčový byl pondělní projev guvernéra BoJ Uedy, který zřetelně naznačil vysokou pravděpodobnost zvýšení úrokových sazeb v prosinci. Jinak bude USD/JPY, podobně jako eurodolar, reagovat hlavně na americký makroekonomický kalendář ISM, ADP, nové žádosti o podporu a páteční jádrový PCE s průzkumy University of Michigan. Silná americká čísla by mohla pár posunout blíže horní hraně 160,0. Slabší data a případně opatrnější signály z BoJ by otevřely prostor pro posílení jenu. Na základě těchto faktorů očekáváme, že se USD/JPY bude pohybovat v oblasti 154,0 až 160,0.
GBP/USD: Libra po fiskálním updatu dál pod vlivem dolaru
Libra minulý týden reagovala především na Autumn Forecast Statement, nové fiskální plány britské vlády, který krátkodobě zvýšil volatilitu. Rozpočet počítá zhruba s 26 miliardami liber nových daňových příjmů a posouvá britskou daňovou zátěž směrem k rekordním hodnotám, přičemž část opatření míří na majetnější domácnosti (vyšší zdanění úspor, dividend, příjmů z pronájmu a velmi drahých nemovitostí). Trhy tento balík vnímají spíše jako fiskálně utažený a disciplinovaný, nikoli jako šok typu mini-rozpočtu. Nová makrodata z Británie byla omezená, takže trh ve vnímání výhledu sazeb BoE stále vychází z dřívější kombinace zpomalující inflace a slabší spotřeby, zatímco směr páru určoval hlavně dolar.
Výhled pro následující týden: Domácí kalendář z Velké Británie je poměrně chudý, pozornost se soustředí zejména na služby PMI. Většinu směrových impulsů ale přinesou stejná americká data jako u EUR/USD. Silnější americký balík by udržoval libru v defenzivě, zklamání na straně USA by jí naopak dalo prostor část předchozích ztrát korigovat. Z hlediska cenového vývoje nadále počítáme s obchodováním v pásmu 1,316 až 1,348.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Světlo v datových centrech: Marvell sází na AI
Graf dne: AUDUSD (03. 12. 2025)
BREAKING: Vyšší než očekávaný index PMI ve službách ve Velké Británii. Libra mírně posiluje 📈
BREAKING: EURUSD posiluje, protože indexy PMI ve službách ve Francii a Německu překonaly očekávání.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.