Krypto zprávy: Bitcoin klesá o 5 %📉 Trh se vrací do výprodejního režimu

Ceny kryptoměn klesají při pondělním otevření trhu, v návaznosti na slabost amerických indexových futures, přičemž US100 oslabuje téměř o 1 % před zveřejněním ISM Manufacturing dat v 16:00. Bitcoin testuje oblast 85 000 USD a obchoduje se téměř o 5 % níže. Ethereum ustoupilo na 2 800 USD, což představuje ztrátu téměř 10 % od vrcholu posledního růstového pohybu.
- On-chain data naznačují, že by se trh mohl nacházet v podobné situaci jako na konci roku 2021 a začátku 2022, kdy širší trh s kryptoměnami vstoupil do medvědí fáze a dosáhl svého dna přibližně 13 měsíců po počátečním výprodeji v listopadu 2021. Pokud by se tento scénář opakoval, naznačovalo by to, že výrazné oživení trhu by mohlo přijít až v listopadu 2026.
- Teoreticky by Bitcoin mohl klesnout hluboko pod klíčové on-chain úrovně v oblasti 81 000 USD, s možným poklesem až k 55 000 USD. Pokud cena klesne pod 80 000 USD, bude nutné tento negativní scénář brát vážně. Naopak, pokud by BTC získal sílu k návratu nad 90 000 USD, a především 100 000 USD, zůstane hlavním scénářem pokračování býčího trendu.
Grafy (Bitcoin a Ethereum), denní interval (D1)
Bitcoin a Ethereum by nyní musely vzrůst o téměř 30 %, aby otestovaly 200denní EMA (červená linie). V praxi by to znamenalo, že kombinovaná tržní kapitalizace obou aktiv by musela vzrůst přibližně o 700 miliard USD – tedy několik set miliard čistých přílivů kapitálu do kryptoměn.
Bez trvalého zlepšení sentimentu na Wall Street však může krypto trh nadále bojovat o zotavení, zatímco výběr zisků ze strany velkých držitelů a trvalá poptávka po zajištění přes deriváty (opce a futures) činí tento scénář obtížně dosažitelným.
Zdroj: xStation5
Čistý příliv kapitálu do Bitcoin ETF byl v poslední době pozitivní, avšak rozsah těchto přílivů lze považovat za minimální ve srovnání s poptávkou během předchozích dvou hlubších korekcí, kdy byl trh při nákupech propadů mnohem agresivnější.
To může být i signálem vyčerpání poptávky.
Zdroj: xStation5
Ethereum zaznamenává silnější příliv kapitálu, avšak stále nedokáže vyrovnat tržní dopad katastrofálního listopadu, kdy bylo z amerických spotových ETF vybráno přes 1 miliardu USD.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
