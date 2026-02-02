Prodeje Tesly v Evropě padají

-
Prodeje Tesly ve Francii klesly o 42 %, v Norsku dokonce o 88 %.
-
Ve Francii prodala Tesla méně aut než značky Cupra a Jeep.
-
Celkový pokles Tesly v Evropě dosáhl 27 %, zatímco trh s EV rostl o 30 %.
-
Příčinami jsou politická kontroverze, daňové změny v Norsku a rostoucí konkurence ze strany evropských a čínských výrobců.
-
Prodeje Tesly ve Francii klesly o 42 %, v Norsku dokonce o 88 %.
-
Ve Francii prodala Tesla méně aut než značky Cupra a Jeep.
-
Celkový pokles Tesly v Evropě dosáhl 27 %, zatímco trh s EV rostl o 30 %.
-
Příčinami jsou politická kontroverze, daňové změny v Norsku a rostoucí konkurence ze strany evropských a čínských výrobců.
Americká automobilka Tesla vstoupila do roku 2026 s výrazně oslabeným prodejním výkonem na evropských trzích. Podle aktuálních dat došlo v lednu k dramatickému poklesu registrací jejích elektromobilů ve dvou klíčových zemích – ve Francii o 42 % a v Norsku až o 88 %.
Ve Francii, která je třetím největším trhem s elektromobily v Evropě, zaznamenala Tesla pouze 661 prodaných vozů, což je nejnižší měsíční číslo za více než tři roky. V žebříčku prodejnosti elektromobilů ji zde překonaly i méně etablované značky jako Cupra (Volkswagen) nebo Jeep (Stellantis).
Norsko, které bylo v roce 2025 výjimkou v rámci evropského propadu Tesly, zažilo prudký obrat. Registrace tamních vozů značky se v lednu propadly o 88 %, zejména kvůli změnám v daňovém zvýhodnění elektromobilů, které vedly spotřebitele k předčasnému nákupu na konci loňského roku. Celkově se v Norsku v lednu prodalo o 76 % méně aut napříč značkami.
Za propadem Tesly v Evropě stojí více faktorů. Mezi nejvýznamnější patří rostoucí konkurence ze strany evropských výrobců jako Volkswagen a Stellantis, ale i čínských značek jako BYD. Zároveň hraje roli politický odpor části spotřebitelů vůči Elonu Muskovi, který v roce 2025 otevřeně podporoval Donalda Trumpa a pravicové představitele ve Velké Británii či Německu.
Zatímco celkové registrace elektromobilů v Evropě v roce 2025 vzrostly o 30 %, prodeje Tesly klesly o 27 %, což signalizuje ztrátu podílu na trhu a oslabující postavení značky na klíčovém kontinentu.
Graf TSLA.DE (D1)
Akcie Tesly se aktuálně obchodují kolem 355,40 EUR a na denním grafu je patrný negativní technický vývoj. Cena po několika týdnech konsolidace prorazila pod oba klouzavé průměry – EMA 50 (374,91 EUR) i SMA 100 (373,45 EUR) – a zaznamenala prudký pokles. RSI se pohybuje na hodnotě 43,7, což značí slábnoucí momentum a přechod do medvědího pásma bez výrazného přeprodaní. Krátkodobý odraz zpět směrem k 360 EUR narazil na odpor v oblasti klouzavých průměrů, které se nyní mohou chovat jako technické rezistence. Pokud se ceně nepodaří udržet nad současnými úrovněmi, může následovat další pokles směrem k podpoře kolem 336–340 EUR.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Meta čelí varování EU, otevřený přístup k AI se dostává pod regulační tlak
Novo Nordisk žaluje Hims & Hers, akcie telemedicínské firmy po zprávě klesají
Lilly kupuje Orna Therapeutics, za sázku na RNA medicínu zaplatí až 2,5 miliardy dolarů
🎥 Streamy tento týden od XTB
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.