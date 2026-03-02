⚡ NVIDIA vsází 4 mld. USD na fotoniku: investice do Lumentum a Coherent má urychlit příští generaci AI datacenter

NVIDIA dne 2. března 2026 oznámila, že investuje 2 mld. USD do Lumentum a 2 mld. USD do Coherent v rámci víceletých, neexkluzivních partnerství zaměřených na křemíkovou fotoniku, optické propoje a pokročilou integraci v pouzdře. Cílem je posílit datacentrové platformy pro AI a zlepšit jejich energetickou efektivitu při dalším škálování.
Co NVIDIA oznámila
Dohody zahrnují mnohamiliardové nákupní závazky a práva na budoucí kapacitu / přístup k pokročilým laserovým a optickým síťovým produktům obou dodavatelů, vedle samotné kapitálové investice ve výši 4 mld. USD.
Lumentum uvedla, že prostředky podpoří R&D, budoucí kapacitu a provoz při rozšiřování výroby v USA v rámci nové fab.
Coherent deklaruje obdobný účel: posílení výzkumu a vývoje a výrobních kapacit v USA, zároveň s rozšířením přístupu NVIDIA k více produktovým rodinám.
Proč je fotonika pro AI infrastrukturu klíčová
S růstem AI clusterů roste význam „datové dopravy“ mezi GPU, racky a celými pod-clustery. NVIDIA tvrdí, že optické propoje a integrace v pouzdře jsou zásadní pro škálování „AI továren“ a pro vyšší šířku pásma při nižší spotřebě, což má být limitující faktor pro další generaci tréninku i inference.
Reakce trhu
Po oznámení akcie Lumentum přidaly zhruba 5 % v ranním obchodování, což naznačuje, že trh vnímá kombinaci kapitálu a nákupních závazků jako podporu viditelnosti poptávky a rychlejšího růstu kapacit. Zdroj: xStation5
Akcie Coherent po oznámení vzrostly přibližně o 9 % v ranním obchodování, což ukazuje na obdobné očekávání investorů – vyšší jistotu poptávky a urychlení rozšiřování kapacit díky spojení investice s odběratelskými závazky. Zdroj: xStation5
Konkurenční kontext
Reuters upozornil, že fotonika se stává jednou z nejrychleji rostoucích oblastí v AI hardwaru, a připomněl například akvizici startupu Celestial AI firmou Marvell za 3,25 mld. USD. Zároveň sílí tlak na výkon a efektivitu kvůli konkurenci (včetně vlastních čipů velkých cloudů), což zvyšuje hodnotu inovací v propojích a síťové architektuře.
Co budou investoři sledovat
Klíčové bude tempo rozběhu Lumentum nové americké výroby, praktické dopady na parametry AI sítí (propustnost/spotřeba) a to, jak NVIDIA využije „capacity access rights“ v době, kdy se AI datacentra dál zrychlují a zvětšují.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US OPEN: Wall Street podporují silná data a měnící se sentiment
Apple představuje 599$ MacBook Neo a míří na levný segment notebooků
Broadcom reportuje výsledky: Co očekávat?
Shrnutí trhů: Evropské a americké akcie se snaží odrazit 📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.